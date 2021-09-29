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    • Magazin
    • 29.09.2021 17:33
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    • 29.09.2021 17:36
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    Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezonda bomba isim!

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezonda projede bomba isimler oynayacak. Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapacak. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    Sadakatsiz bu akşam var mı?

    Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları büyük bir merakla takip edilen Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş bitiyor. Dizinin yayın tarihi geçtiğimiz günlerde Kanal D tarafından duyurulmuştu. Bu nedenle Sadakatsiz'in bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

    SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

    Sadakatsiz dizisi 29 Eylül Çarşamba günü yani bugün Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yeni sezonuyla izleyici karşısında olacak.

    İşte yeni sezonda yaşanacaklar;

    YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

    Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır.

    Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.

        Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır.

        Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür.

        Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?
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