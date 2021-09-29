Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezonda bomba isim!

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları büyük bir merakla takip edilen Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş bitiyor. Dizinin yayın tarihi geçtiğimiz günlerde Kanal D tarafından duyurulmuştu. Bu nedenle Sadakatsiz'in bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz dizisi 29 Eylül Çarşamba günü yani bugün Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yeni sezonuyla izleyici karşısında olacak.

İşte yeni sezonda yaşanacaklar;