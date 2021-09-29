Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezonda bomba isim!

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları büyük bir merakla takip edilen Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş bitiyor. Dizinin yayın tarihi geçtiğimiz günlerde Kanal D tarafından duyurulmuştu. Bu nedenle Sadakatsiz'in bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?
Sadakatsiz dizisi 29 Eylül Çarşamba günü yani bugün Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yeni sezonuyla izleyici karşısında olacak.
İşte yeni sezonda yaşanacaklar;
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır.
Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.