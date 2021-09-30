Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 106. bölümüyle ekranlarda izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Flaş gelişmelerin ardı ardına yaşandığı dizide bir veda daha yaşanacağı iddiası dikkat çekmeyi başardı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın 106. ya da 107. bölümde diziye veda edecek.

İşte ünlü oyuncunun hayatı;

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

İsmail Kerem Alışık 5 Haziran 1960'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı.

İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

DİZİLER

Bir Zamanlar Çukurova - Ali Rahmet Fekeli (2018-günümüz)

Kara Sevda - Ayhan (2017-2018)

Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)

Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)

Baykuşların Saltanatı (2000)

Zehirli Çiçek - Orhan (2000)

Oyun Bitti - Demir Filibe (1997-1998)

Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1997)

FİLMOGRAFİ

Arif V 216 - Ömer (2018)

Şartlı Tahliye - Raif (2015)

72. Koğuş - Berbat (2011)

Saddam'ın Askerleri (2008)

Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)

Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)

Dansöz - Zorro (2000)

Ah Nalan Ah - Kemal (1988)