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    • Magazin
    • 30.09.2021 17:31
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    • 30.09.2021 19:01
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    Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

    Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Dizide Ali Rahmet Fekeli karakteriyle gönüllere taht kuran Kerem Alışık'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından merak edilen gelişmeler arasında yer alıyor. Özellikle son günlerde ünlü oyuncunun projeye veda edeceği konuşuluyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

    Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü?

    Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 106. bölümüyle ekranlarda izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Flaş gelişmelerin ardı ardına yaşandığı dizide bir veda daha yaşanacağı iddiası dikkat çekmeyi başardı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLDÜ MÜ?

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın 106. ya da 107. bölümde diziye veda edecek.

    İşte ünlü oyuncunun hayatı;

    KEREM ALIŞIK KİMDİR?

    İsmail Kerem Alışık 5 Haziran 1960'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı.

    İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

    DİZİLER

    Bir Zamanlar Çukurova - Ali Rahmet Fekeli (2018-günümüz)
    Kara Sevda - Ayhan (2017-2018)
    Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)
    Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)
    Baykuşların Saltanatı (2000)
    Zehirli Çiçek - Orhan (2000)
    Oyun Bitti - Demir Filibe (1997-1998)
    Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1997)

    FİLMOGRAFİ

    Arif V 216 - Ömer (2018)
    Şartlı Tahliye - Raif (2015)
    72. Koğuş - Berbat (2011)
    Saddam'ın Askerleri (2008)
    Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)
    Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)
    Dansöz - Zorro (2000)
    Ah Nalan Ah - Kemal (1988)

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    Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
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