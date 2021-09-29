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    • Magazin
    • 29.09.2021 23:27
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    • 29.09.2021 23:30
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    Gönül yelkenini derin yürütür! Gönül Dağı 34. bölüm 2. fragmanı: İnsanlar kendisi gibi olmayanları kabullenemez!

    Cumartesi akşamları TRT1 ekranlarında heyecanla izlenen Gönül Dağı'nın 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. "Gönül yelkenini derin yürütür!" sözlerinin damga vurduğu yeni fragmanda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geçen hafta ekranlarda olan son bölümde Ramazan'ın Asuman’ı kaçırması kasabada işlerin karışmasına neden olmuştu. Taner ve Veysel bir yandan bu durumu toparlamak için çabalarken öbür yandan Münir’in duymaması için uğraştı. Ancak Münir her şeyi öğrenir ve işler iyice çıkmaza girmişti. İşte Gönül Dağı 34. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Gönül yelkenini derin yürütür! Gönül Dağı 34. bölüm 2. fragmanı bugün TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak olan Gönül Dağı dizisinde heyecan dolu gelişmeler herkesi şaşıracak. Son bölümde Kasabada kalma kararının ardından Dilek ve Taner'in alacağı karar büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ailesiyle ilgili gerçeklerin izinde ilerleyen Kenan, amacına tam gaz ilerlemişti. Ayrıca Minibüs ihalesinin zamanı gelmişti. Sefer ihaleyi almak için hazırlık yapar fakat bu defa karşısında dişli bir rakip vardı. İşte yeni bölüm fragmanı

    İŞLER KARIŞIYOR

    Ramazan'ın Asuman'ı kaçırması kasabada işlerin karışmasına neden olmuştur. Taner ve Veysel bir yandan bu durumu toparlamak için çabalarken öbür yandan Münir'in duymaması için uğraşırlar.

    Ancak Münir her şeyi öğrenir ve işler iyice çıkmaza girer. Bu karışıklıkta Asuman ve Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?

    Kasabada kalma kararının ardından Dilek ve Taner'in alacağı karar ne olacaktır? Ailesiyle ilgili gerçeklerin izinde ilerleyen Kenan, amacına ulaşabilecek midir?

        Minibüs ihalesinin zamanı gelmiştir. Sefer ihaleyi almak için hazırlık yapar fakat bu defa karşısında dişli bir rakip vardır. Sefer ihaleyi alabilecek midir?

        "Dilek'in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner'in karar vermek için iki günü vardır. Ancak kasabada kuraklık nedeniyle başlayan salgın, Taner'in karar vermesini güçleştirir.

        Başta Doktor Kenan olmak üzere Taner ve amcaoğulları dahil bütün kasabalı salgını bitirmek için uğraşmaktadır. Tüm bu yaşananlardan sonra Dilek'in, aşkı için alacağı karar ne olacaktır?

            Ramazan, Asuman'la evlenme konusunda ailesini arkasına almıştır. Önündeki tek sorun olan Münir'i de ikna etmeyi başarınca isteme günü gelir.

            Ramazan ve Asuman birbirlerine kavuşacak olmanın heyecanı içindeyken Münir'in kararı ne olacaktır?
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            Haberler Magazin Gönül yelkenini derin yürütür! Gönül Dağı 34. bölüm 2. fragmanı: İnsanlar kendisi gibi olmayanları kabullenemez!
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