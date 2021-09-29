Gönül yelkenini derin yürütür! Gönül Dağı 34. bölüm 2. fragmanı: İnsanlar kendisi gibi olmayanları kabullenemez!

Gönül yelkenini derin yürütür! Gönül Dağı 34. bölüm 2. fragmanı bugün TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak olan Gönül Dağı dizisinde heyecan dolu gelişmeler herkesi şaşıracak. Son bölümde Kasabada kalma kararının ardından Dilek ve Taner'in alacağı karar büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ailesiyle ilgili gerçeklerin izinde ilerleyen Kenan, amacına tam gaz ilerlemişti. Ayrıca Minibüs ihalesinin zamanı gelmişti. Sefer ihaleyi almak için hazırlık yapar fakat bu defa karşısında dişli bir rakip vardı. İşte yeni bölüm fragmanı

İŞLER KARIŞIYOR

Ramazan'ın Asuman'ı kaçırması kasabada işlerin karışmasına neden olmuştur. Taner ve Veysel bir yandan bu durumu toparlamak için çabalarken öbür yandan Münir'in duymaması için uğraşırlar.