Kan kaybı sonrası 9 dizinin fişini çeken Star TV'den flaş hamle! Hepsine rakip olmaya geliyor. Star TV'de geçen sezon toplamda 9 dizi ekranlarda veda etti. Reyting savaşında tutunamayan dizilerin birer birer final yapmasıyla birlikte Star TV yeni sezon için bomba bir projeyi ekranlara getirecek. Suçlu dizisi bu sezona damgasını vuran yapımlardan olacak. Son olarak Sadi karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Erkan Petekkaya dizinin başrolleri arasında yer alıyor. Ayrıca dizide Ayçin İnci, Serkan Altunorak, Emin Olcay, Hivda Zizan Alp, Atakan Hoşgören, Aslıhan Kapanşahin ve Cansın Çekili gibi önemli isimler rol alacak.
9 DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLMİŞTİ
Geçen sezon Sefirin Kızı gibi dizilerin arasında yer aldığı 9 dizinin fişini çeken Star TV yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.
Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte Star TV yeni sürprizini izleyicilerle paylaştı. Her Eylül ayında olduğu gibi ekranlarda yeni diziler ekranlara merhaba diyor.
Pek çok dizisi reyting kurbanı Star TV ise bu sezon bombayı patlatacak. Kazara Aşk ve Ada Masalı dizileriyle yoluna devam eden Star TV Suçlu dizisiyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak.