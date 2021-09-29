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    • Magazin
    • 29.09.2021 15:55
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    • 29.09.2021 15:55
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    Zırdelinin alasıyım ben! Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı: Dünyanın kaç bucak olduğunu anlayacak!

    Salı günleri heyecanla izlenen yapımlardan birisi olan Masumlar Apartmanı dün akşam 40. bölümüyle izleyicilerini duygulandırdı. Geçen hafta Hikmet'in final sahnesinde aniden yere yığılması izleyiciyi şok ederken ölüp ölmeyeceği merak edilmişti. Hikmet'in aniden fenalaşmasının ardından herkes büyük bir panik yaşayarak soluğu hastanede aldı. Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğuldular. Han ise olayı öğrenir öğrenmez üzüntüden sürekli anılarını hatırlamaya başladı. Bölümün ekranlarda son bulmasının ardından Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı’nda şok gelişme!

    Duygu yüklü sahneleriyle salı akşamı adından söz ettirmeye devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Hikmet'in durumu seyirciyi gözyaşlarına boğdu. Dizinin geçen hafta salı günü yayınlanan bölümünde üzen bir gelişme yaşanmış ve Hikmet karakterinin final sahnesinde aniden yere yığılması izleyiciyi şok etmişti. Bu gelişmenin hemen sonrası Hikmet'in ölüp ölmeyeceği seyircilerin en merak ettiği sorulardan birisiydi. 40. bölümün ekranlarda bitmesinin ardından Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı için geri sayım başladı.

    YENİ BÖLÜMDE ŞOK EDECEK OLAY

    Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.

    Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir.

    Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır.

        Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

        Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

        Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır.

            Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler. Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer.

            Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.
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            Haberler Magazin Zırdelinin alasıyım ben! Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı: Dünyanın kaç bucak olduğunu anlayacak!
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