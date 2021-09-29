Zırdelinin alasıyım ben! Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı: Dünyanın kaç bucak olduğunu anlayacak!

Duygu yüklü sahneleriyle salı akşamı adından söz ettirmeye devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Hikmet'in durumu seyirciyi gözyaşlarına boğdu. Dizinin geçen hafta salı günü yayınlanan bölümünde üzen bir gelişme yaşanmış ve Hikmet karakterinin final sahnesinde aniden yere yığılması izleyiciyi şok etmişti. Bu gelişmenin hemen sonrası Hikmet'in ölüp ölmeyeceği seyircilerin en merak ettiği sorulardan birisiydi. 40. bölümün ekranlarda bitmesinin ardından Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı için geri sayım başladı.
YENİ BÖLÜMDE ŞOK EDECEK OLAY
Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.
Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir.
Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır.