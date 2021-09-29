Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Bir Başkadır 2. sezon gelecek mi, bitti mi? Öykü Karayel açıkladı!

Bir Başkadır hakkında konuşan Fatih Artman, ''Özel bir işti Bir Başkadır. O yüzden karşılığını görmek de çok mutlu ediyor. Öykü ile ben de kendi adımıza ödül aldığımız için çok mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.

Öykü Karayel de çok keyif alarak yaptığı bir iş olduğunu belirterek ekip arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını vurguladı ve şöyle devam etti:

''Onun ödüllendirilmesi çok gurur verici bir şey. Çok güzel geri dönüşler geldi. Yakın çevremiz özellikle çok beğendiklerini dile getirdi. Güzel geri dönüşler aldık.''