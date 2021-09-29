Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Bir Başkadır 2. sezon gelecek mi, bitti mi? Öykü Karayel açıkladı!

Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilk sezonda büyük bir beğeni toplayan Bir Başkadır dizisinin 2. sezonu hakkında meraklı bekleyiş sürüyor. Öykü Karayel'in oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin 2. sezonu için ilk açıklama geldi. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Bir Başkadır 2. sezon gelecek mi? İşte konu hakkında tüm detaylar!
BİR BAŞKADIR ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Fatih Artman ile Öykü Karayel, Bir Başkadır dizisi adına dün akşam Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri'ne katıldı.
Bir Başkadır dizisi 'Yılın Dijital Platform Dizisi' ödülünü alırken Öykü Karayel, 'Yılın Dijital Platform Kadın Oyuncusu' ödülüne sahip oldu. Fatih Artman da 'Yılın Dijital Platform Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
Bir Başkadır hakkında konuşan Fatih Artman, ''Özel bir işti Bir Başkadır. O yüzden karşılığını görmek de çok mutlu ediyor. Öykü ile ben de kendi adımıza ödül aldığımız için çok mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.
Öykü Karayel de çok keyif alarak yaptığı bir iş olduğunu belirterek ekip arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını vurguladı ve şöyle devam etti:
''Onun ödüllendirilmesi çok gurur verici bir şey. Çok güzel geri dönüşler geldi. Yakın çevremiz özellikle çok beğendiklerini dile getirdi. Güzel geri dönüşler aldık.''