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    • Magazin
    • 29.09.2021 13:54
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    • 29.09.2021 13:54
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    Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Bir Başkadır 2. sezon gelecek mi, bitti mi? Öykü Karayel açıkladı!

    Bir Başkadır dizisi ilk sezonuyla seyircilerin büyük bir beğenisini kazanmayı başarmıştı. Terapist odasında başlayan hikayede zıt görünseler de yolları keşistiğinde sınırların ortadan kalktığı ve hepsinin birbirinin hayatına dokunmasını ele alan Bir Başkadır dizisinin yeni sezonu için meraklı bekleyiş sürüyordu. Ancak dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den kötü haber geldi. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Bir Başkadır 2. sezon gelecek mi? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Bir Başkadır 2. sezon gelecek mi, bitti mi?

    Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilk sezonda büyük bir beğeni toplayan Bir Başkadır dizisinin 2. sezonu hakkında meraklı bekleyiş sürüyor. Öykü Karayel'in oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin 2. sezonu için ilk açıklama geldi. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Bir Başkadır 2. sezon gelecek mi? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    BİR BAŞKADIR ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

    Fatih Artman ile Öykü Karayel, Bir Başkadır dizisi adına dün akşam Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri'ne katıldı.

    Bir Başkadır dizisi 'Yılın Dijital Platform Dizisi' ödülünü alırken Öykü Karayel, 'Yılın Dijital Platform Kadın Oyuncusu' ödülüne sahip oldu. Fatih Artman da 'Yılın Dijital Platform Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

    Bir Başkadır hakkında konuşan Fatih Artman, ''Özel bir işti Bir Başkadır. O yüzden karşılığını görmek de çok mutlu ediyor. Öykü ile ben de kendi adımıza ödül aldığımız için çok mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.

    Öykü Karayel de çok keyif alarak yaptığı bir iş olduğunu belirterek ekip arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını vurguladı ve şöyle devam etti:

    ''Onun ödüllendirilmesi çok gurur verici bir şey. Çok güzel geri dönüşler geldi. Yakın çevremiz özellikle çok beğendiklerini dile getirdi. Güzel geri dönüşler aldık.''

        BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU NE?

        Bir başkadır fragmanı bir terapist odasında başlıyor. 8 bölümden oluşacak olan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

        BİR BAŞKADIR DEVAM ETMEYECEK

        ''Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu olacak mı?'' sorusuna yanıt veren Artman ve Karayel, dizinin devam etmeyeceğini belirterek heyecanla bekleyenlerin umutlarını bitirdi.

        Öykü Karayel, ''Çok emin konuşmayayım ama şu an için devam bilgisi yok bizde.'' açıklamasında bulundu.
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        Haberler Magazin Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Bir Başkadır 2. sezon gelecek mi, bitti mi? Öykü Karayel açıkladı!
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