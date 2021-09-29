Batuhan Ekşi Medcezir’e dair hiç bilinmeyen o anları açıkladı: Biz Medcezir setinde bir kere...

BÜYÜMEK ZORUNDA KALDIM...

Sen buraya gelmeden önce geçmiş röportajlarını incelemiştim ve orada çocukluğuna dair "Ben erken büyüdüm ve buruk bir çocukluk geçirdim." Demen beni çok etkiledi.

Belli bir yaştan sonra büyümek zorunda kaldım diyebilirim. On altı yaşındayken babamızı kaybettik ve bir anda evin erkeği olunca insan kendini büyümek zorunda hissediyor. Sonrasında zaten hem çalışmaya başladım hem de okudum ve o senelerde gençliği fazla yaşayamadım, daha çok bir mücadele içerisinde geçti gençliğim.

Nasıl bir çalışma sürecin oldu genç yaştayken? Nerelerde çalıştın? Neler yaptın?

Bunu aslında çok yakın arkadaşlarım bilir normalde. Ben ilk olarak bir kıyafet mağazasında çalışmaya başlamıştım on yedi-on sekiz yaşlarındayken. Sonrasında da bir fırında çalışmaya başladım ve orası da benim için çok güzel bir deneyimdi çünkü ben yemek yemeyi çok seven bir insanım.

"HAYATIMI KURTARMAYA GİDİYORUM"

Çalışmaktan çok yiyor muydun yoksa?:)

Evet ya! Akşam kapanış olduğunda bahçeyi temizleyeyim deyip bir yandan da iki tane poğaça atardım ağzıma sürekli ve yakalandığım da oluyordu! Fakat beni çok sevdikleri için bir şey demiyorlardı, ben de çok saklayarak yapmıyordum. Gün sonunda zaten satılmadıysa ıskartaya çıkacağı için yeğin diyorlardı. Sonrasında bir turizm acentasında çalışmaya başladım ve ardından tiyatroya yöneldim. Hatta oraya giderken de işyerindeki müdürüme 'ben hayatımı kurtarmaya gidiyorum' demiştim.

Tiyatro bir anda çıkan bir şey mi oldu? Nasıl başladı senin için?

Bu işi yapmak istiyordum ve ben o yaştayken bu meslek, ajanslar o kadar revaçta değildi. Nasıl yapmam gerekiyor diye düşünürken mutfak bilmem lazım diyerek tiyatroya karar verdim.

Alaylı değil eğitimli olmak istedin o zaman biraz da.

Evet ve meraklıyımdır da bir şeyler öğrenmeye aynı zamanda.

Şuan ki oyunculuk sektöründe eğitimli olmak avantaj sağlıyor mu? Bu işin matematiği nedir sence?

Tabii ki sağlıyor. Bu yolda yürümek isteyen kişilere bu yolda yürümüş insanlar nasıl yürümesi gerektiğini aktarıyor. Bunu da yetenekle birleştirdiğiniz zaman ortaya çok güzel bir şey çıkıyor.

Alaylı oyunculara karşı bakış açın nasıl? Senin beraber çalıştığın öyle oyuncular oldu mu?

Mutlaka oldu. Bu bence şununla alakalı: Çocukluktan beri zaten eğitilerek büyüyoruz ama bu iki şekilde olabiliyor. Ya sosyal oluyorsunuz ya da daha içe kapanık ve asosyal oluyorsunuz. Sosyal büyüyen çocuk daha girişken olduğu için eğitime de daha açık olabiliyor ama daha kapalı olan bir çocuğun bu işi yapmış, bilen birinden o kapalılığı atabilmesi için yardım ihtiyacı doğuyor.

YENİ PROJELERİM VAR!

Yeni projelerin var mı?

Evet var! Televizyon sektörü zaten çok hareketli bir sektör ve pandemide bu sektör çok baskılandı. Bir şeyi çok baskılarsanız da doğal olarak onu açtığınız zaman daha hızlı ilerler. Şu an çok daha hızlı işleyen bir sürecin içerisindeyiz. Üretim çok daha fazla ve yürümeyen işi hiç affetmiyorlar, onun yerine hemen yenisini koyalım diyorlar. Biz de şimdi sürekli olarak görüşme halindeyiz ve en uygun olanı seçmeye çalışıyoruz.

Biraz garantici ve kendini korumaya alan bir yapın varmış gibi geliyor bana.

Evet çok garanticiyim ve risk hiç sevmem.

Hayatında aldığın en büyük risk nedir? Var mı örnek verebileceğin bir durum?

İlk motorumu aldığımda yaşım biraz küçüktü ve annem bana oğlum o motoru alırsan sakın eve getirme demişti. Ama hani ilk ekonomik özgürlüğünüzü elinize aldığınızda çok fazla sormuyorsunuz ya, ben de dedim ben aldım motoru. Bu aldığım en büyük risk olabilir çünkü ben hakikaten çok garanticiyim. Sonra o da hadi gel gidip bakalım şu motora dedi ve kabullendiler.

Ailen de seviyor mu motor olayını?

Seviyor. Dayımlar da kullanıyorlar. Annem ile beraber çıkıp bir tur atmıştık 'hadi bakalım nasıl kullanıyorsun görelim!' dedikten sonra ve bana sucu gibi kullanıyorsun dedi! Ne kadar kaldırım varsa çıkmışım ve girmemem gereken her yere girmişim. Zaten arabayı da taksici gibi kullandığımı söyler!

Hala sucu gibi mi kullanıyorsun peki?

Yok, kaza yaptıktan sonra daha dikkatli kullanmaya başladım, zaten o da çok talihsiz bir kazaydı ve hızın hayatımda hiç yeri yok. Önemli olan konu bir yerden bir yere varabilmek, ne kadar sürede olduğunun pek bir önemi yok çünkü hız da yapsanız ne kadar fark ediyor ki gerçekten. Motor ile hızlı gittiğinizde de en fazla beş ya da on dakika fark ediyor.

BİZ MEDCEZİR SETİNDE BİR KERE...

Medcezir'de oynarken en eğlendiğin sahne ne olmuştu?

Biz bir keresinde hep beraber havuza atlamıştık ve o sahnede çok eğlenmiştim çünkü ben kıyafetle yüzmeyi çok severim. Sürekli havuza atlayıp tekrar çekmemiz gerektiği zaman tekrar kurulanıp giyinip çekim yapıyorduk ve bir yerden sonra o gece oraya iskele kurup paydostan sonra bütün akşam yüzmeyle devam etti. Bir keresinde de ilk bölümlerde bir yangın sahnesi çekmiştik ve ben aksiyon çok severim. Yanınızda boyunuz kadar alevlerin yükseldiği bir anın içinde yer almak her zaman mümkün olmuyor evinizde yangın çıkmadığı sürece.

Kız arkadaşınla nasıl tanıştın ve nasıl başladı?

Yakın bir arkadaşım beni arkadaşının evinde mangala davet etti. Pandemi süreci olduğu için dışarıda da fazla bir şey yapamıyorduk ve küçük gruplar halinde bahçede, daha sakin lokasyonlarda bir araya gelmeye çalışıyorduk. Gittiğimde herkes sohbet ediyordu ama arada böyle sessiz sakin oturan biri vardı ve ben de konuşmayı seven biriyim o yüzden ona da sen nasılsın, ne yapıyorsun? Çok sessiz kaldın diyerek girişimde bulundum. Orada sohbet ettikten sonra akşam Instagram üzerinden mesajlaştık ve numaralarımızı aldık. Bizim uzun süren bir konuşma dönemimiz oldu çünkü ben yavaş pişen yemeğin daha lezzetli olduğuna inanan biriyimdir. Güzel bir iletişim kurduktan sonra görüşmeye karar verdik ve buluştuk yemek yedik ardından on dört ay oldu işte:)

İLİŞKİ BENİM İLİŞKİM!

Ama sosyal medyada daha gizemli yaşamayı tercih ediyorsun sanırım ilişkini. Sana özel kalmasını mı istiyorsun?

Evet öyle kalmasını istiyorum sonuçta ilişki benim ilişkim. Bir de ben gerçekten insanların gözünün kaldığına çok inanıyorum. Mesela özel günlerde bir iki tane fotoğraf paylaştım ve akşamına kavga edebiliyorsunuz. Bir şekilde bir şey oluyor ve nazar değiyor o yüzden uzak tutmaya çalışıyorum zaten birilerinin de Batuhan kimle beraber acaba diye çok merak ettiğini de düşünmüyorum.

Fotoğraflarının altına baya bir yorum yazmışlar aslında kim olduğunu merak ettiklerine dair.

Ben çok dikkat etmedim ama bir bakayım onlara, inşallah çok kötü bir şey yoktur.

O yüzden sana hem kim diye sormak istiyorum hem de sormak istemiyorum çünkü çok özel yaşamak istediğinin farkındayım ama bir yandan merak da ediliyor.

Bizim sektörümüzle çok alakası yok, o moda ile ilgileniyor ve kendi işine, hayatına bakıyor.

Programı bitirmeden önce eklemek istediklerin var mı?

Çok teşekkür ederim bu röportaj için çünkü ben daha önce böyle birebir, ortamı domine etmem gereken bir durumda bulunmamıştım ve gerçekten benim için zordu. Umarım altından kalkabilmişimdir. Bana bu deneyimi yaşattığınız için teşekkür ederim.