Batuhan Ekşi Medcezir’e dair hiç bilinmeyen o anları açıkladı: Biz Medcezir setinde bir kere...

Medcezir'in Doruk'u, Kardeş Çocukları'nın Onur'u, Elimi Bırakma'nın Tarık'ı oyuncu Batuhan Ekşi Bi'Başka'da Melisa Berkalp'in konuğu oldu. Yakında yeni projelerle ekranlarda sevenleriyle yeniden bir araya geleceğini belirten Batuhan Ekşi, kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Genç yaşta babasını kaybettiğini ve hayatının mücadele içinde geçtiğini söyleyen Batuhan Ekşi, "Belli bir yaştan sonra büyümek zorunda kaldım diyebilirim. On altı yaşındayken babamızı kaybettik ve bir anda evin erkeği olunca insan kendini büyümek zorunda hissediyor. Sonrasında zaten hem çalışmaya başladım hem de okudum ve o senelerde gençliği fazla yaşayamadım, daha çok bir mücadele içerisinde geçti gençliğim. Ben ilk olarak bir kıyafet mağazasında çalışmaya başlamıştım on yedi-on sekiz yaşlarındayken. Sonrasında da bir fırında çalışmaya başladım ve orası da benim için çok güzel bir deneyimdi. Sonrasında bir turizm acentasında çalışmaya başladım ve ardından tiyatroya yöneldim. Hatta oraya giderken de işyerindeki müdürüme 'ben hayatımı kurtarmaya gidiyorum' demiştim." ifadelerini kullandı.
Batuhan merhabalar, seni Medcezir dizisi ile tanımaya başladık ve 2013 senesinden beri de oyunculuk kariyerine aktif olarak devam ediyorsun. Peki şu anda neler yapıyorsun, keyfin nasıl?
Evet 2103'te İntikam dizisi ile başladım, Medcezir de 2014 yılına ait bir iş. Aslında o zamanlarda oyunculuk mesleği çok revaçta değildi ve bu benim için bir avantajdı çünkü takip eden bütün yıllarda sürekli iş yaptım. Her dönemde bir meslek grubu çok popüler olabiliyor, nasıl bir dönem spor hocası olmak çok popülerse, bir dönem herkes oyuncu oldu, şimdi de güzel poz verebilen herkes influencer. Ben hiç poz veremiyorum mesela, fotoğraf çekilmek ile ilgili ciddi problemlerim var.
ÇOK KÖTÜ BİR KULLANICIYIM
Instagram hesabın pek öyle görünmüyor aslında.
Gerçekten çok kötü bir kullanıcıyım hatta çok basit bir cevabı var: Fotoğrafım yok! Günümüzde yüksek takipçiye sahip fenomenler, influencerlar kendileri gibi insanlarla beraber oldukları için hem çok güzel pozlar veriyorlar hem de birbirlerini çekiyorlar ama bu bende yok. Ben arkadaşlarımla bir araya geldiğimde genelde telefonlar cebe girer ve birbirimizle sohbet ederiz. Biri telefonu çıkardığı zaman da keşke sen de gelseydin denir.
Çevrenden istek alıyor musun peki influencer olabilirsin, sosyal medyayı daha aktif kullanarak daha farklı bir profil çizebilirsin gibi yorumlarla?
Alıyorum. Aslında işimiz gereği de iyi kullanmamız gerekiyor çünkü sosyal medyadan iş de geliyor ama ben bunu hayatıma çok dahil etmiyorum. Bu duruma yeni yeni alışmaya çalışıyorum, köpeğimle fotoğraflarımı ve videolarımı atıyorum, bir yere gittiğimde fotoğraf paylaşmaya çalışıyorum. Daha çok Twittercı olduğumu söyleyebilirim çünkü Türk mizacı gerçekten çok üst seviyede. Oyunculuk anlamında statü değiştikçe tabii ki yazdığınız şeylere daha çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü insanlar söylediğiniz şeyleri başka yere çekebiliyor ve alınabiliyor. Sonrasında da bu duruma çok alışık değilseniz dert edebiliyorsunuz.
Kötü eleştiriler seni rahatsız ediyor mu? Etkisi altında kalıyor musun?
Çok fazla almıyorum. Eskiden kalırdım ama artık o kadar takılmıyorum. Eskiden de kalma sebebim çok az alıyor olmamdı çünkü fazla alıyor olsaydım alışırdım bu duruma zaten sürekli duyduğum şeyler bunlar diyerek.
Genel olarak bir şeyleri kafaya çok takan bir yapın var mı peki? Çok kurar mısın ya da insanların sana söyledikleri, senin hakkındaki yorumları çok umurunda olur mu?
Eskiden olurdu evet.
Eskiden ne yaşadın sen Batuhan, nasıl bir eskiydi bu?
Hani otuz yaş insana bir durgunluk, bir dinginlik katar derler ya, ben de nasıl bu kadar fark edebilir diyordum. Eskiden çok alıngan biriydim ve biri bana kötü bir şey dediği zaman çok üzülür, kafaya takardım, uykum kaçardı.
Biraz duygusallık ta var o zaman bence.
Evet var duygusalım ve duygusallığım hala da devam ediyor ama söylenen şeylere alınma, üzülme gibi şeyleri hayatımdan çıkardım tamamen.
Otuz yaşına girdikten sonra gerçekten tamamen dingin bir insan olmaya mı başladın?
Evet. Bir de ben çok sosyal bir insandım ve belki de bir süre kapanmış olmamızın, kendimizle çok vakit geçirmiş olmamızın getirdiği de bir şey olabilir. Bütün bunlardan sonra yaptığım alınganlıkların ve kafaya takmaların çok gereksiz olduğunu fark ettim.
Vakit kaybı olarak görmeye başlamış olabilirsin bir noktadan sonra.
Evet gerçekten vakit kaybı çünkü. Bir şeye alınmak, darılmak yerine gidip o kişi ile konuşup konuyu çözmek de var.
KÖR KÜTÜK DUYGUSAL BİR İNSANDIM!
Hazır duygusallıktan bahsetmişken Batuhan Ekşi nasıl bir aşıktır diye de sormak istiyorum ben.
Eskiden kör kütük duygusal bir insandım ama bu çok spesifik cevap verebileceğim bir şey değil çünkü aşk bence zamanla karşındaki ile yaşadıklarınla beraber sevgi duymaya başladıkça şekillenen ve büyüyen bir şey. Eğer aradaki o enerji sağlandıysa ben karşı taraf mutlu olduğunda mutlu olan, özverili ve emek veren biriyim. Ama tabii mantıklı hareket etmeye çalışıyorum çünkü mantık çok önemli, duygulara fazla kapılmamaya çalışmak lazım.
Duyguların ve mantığın arasında çok ikilemde kalıyor musun peki?
Kalıyorum. Çok vicdanlı bir insanım ve bu duygularla birleştiği zaman mantığı çok eziyor. Sonra kendimle kaldığım zaman diyorum ki kendime bunu neden yapıyorum ama yapmaya da devam ediyorum yani bu da bir zevk herhalde!
Kendini çılgın bir aşık olarak tanımlayabilir misin peki?
Hayır ben çok sakinim, hiç çılgınlıklarım yoktur.
Peki evcimen biri misindir?
Evet öyleyimdir ve çok domestiğimdir ama dışarı çıkmayı da severim.
Yolunda gitmediğini düşündüğün durumlarla karşılaştığında soğukkanlılığını koruyabilir misin?
Evet bu benim en sevdiğim huyumdur. Bir karar almam gerektiği zaman, zor bir durumda kalıp bunu çözmem gerektiği zaman asla acele etmem ama bir kararı aldığımda da bu beş saniye falan sürer. Ben bir kere motordan düştüm ve kaza geçirdim. Orada telaş etmek yerine çok sakin bir şekilde önce yattığım yerde kendimi kontrol edip sonra yavaşça kalkıp motorun durumuna bakıp, etrafı gözlemleyip ona göre sakince düşünüp minimum zararla ne yapacağıma karar verdim.
Soğukkanlı olduğunu o olayda mı anladın?
Hayır genel olarak. Bir konuda başım derde girse de, kötü bir anın da içine girsem çok sakin kalmayı tercih ederim ve sakince düşünürüm en doğru ne yapabilirim diye.