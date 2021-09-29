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    • Magazin
    • 29.09.2021 13:14
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    • 29.09.2021 13:14
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    AŞK 101 2. sezon ne zaman? AŞK 101 2. sezon (final) 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak? Aşk 101 hangi okulda çekiliyor?

    Aşk 101 yeni sezon tarihi hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. İlk sezonda büyük bir izleyici kitesi oluşturan Aşk 101'in yeni sezon tarihi hakkında açıklama geldi. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizide 1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup gencin hayat hikayesi ele alınıyor. 2. sezon tarihi hakkında görseller ve fragmanın paylaşılmasıyla birlikte heyecan iyice arşa çıktı. Peki, Aşk 101 yeni sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte sevilen dizi hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AŞK 101 2. sezon ne zaman? AŞK 101 2. sezon final 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak?

    1. sezonuyla büyük bir beğeni toplayan Aşk 101'in yeni sezon tarihi açıklandı. Dışlanmış bir grup gencin hikayesini ele alan dizinin başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz ve Kubilay Aka yer alıyor. 2. sezona ait fragman ve görsellerin paylaşılmasının ardından izleyiciler büyük bir merakla yayın tarihini bekliyor. Peki, Aşk 101 yeni sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte sevilen dizi hakkında tüm merak edilenler!

    AŞK 101 YENİ SEZON NE ZAMAN GELECEK?

    Aşk 101 2. Sezon Fragmanı yayınlandı ve bunun ardından dizinin yayın tarihi 30 Eylül 2021 olarak duyuruldu. Netflix'te yayınlanmaya devam edecek olan Aşk 101 2. Sezon ile final yapacak.

    AŞK 101 FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTECEK Mİ?

    Netflix sevilen dizilerinden Aşk 101 yeni sezon fragmanı ile dizinin takipçilerine kötü haberi verdi. 'Final sezonuyla geri dönüyor' ifadelerinin yer almasıyla birlikte dizinin bu sezon final yapacağı kesinleşti.

        AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

        Aşk 101 oyuncuları arasında; Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu'nu (Kemal) yer alacak.

        AŞK 101 KONUSU NEDİR?

        1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

        1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.
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        Haberler Magazin AŞK 101 2. sezon ne zaman? AŞK 101 2. sezon (final) 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak? Aşk 101 hangi okulda çekiliyor?
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