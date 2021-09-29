AŞK 101 2. sezon ne zaman? AŞK 101 2. sezon (final) 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak? Aşk 101 hangi okulda çekiliyor?

1. sezonuyla büyük bir beğeni toplayan Aşk 101'in yeni sezon tarihi açıklandı. Dışlanmış bir grup gencin hikayesini ele alan dizinin başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz ve Kubilay Aka yer alıyor. 2. sezona ait fragman ve görsellerin paylaşılmasının ardından izleyiciler büyük bir merakla yayın tarihini bekliyor. Peki, Aşk 101 yeni sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte sevilen dizi hakkında tüm merak edilenler!
AŞK 101 YENİ SEZON NE ZAMAN GELECEK?
Aşk 101 2. Sezon Fragmanı yayınlandı ve bunun ardından dizinin yayın tarihi 30 Eylül 2021 olarak duyuruldu. Netflix'te yayınlanmaya devam edecek olan Aşk 101 2. Sezon ile final yapacak.
AŞK 101 FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTECEK Mİ?
Netflix sevilen dizilerinden Aşk 101 yeni sezon fragmanı ile dizinin takipçilerine kötü haberi verdi. 'Final sezonuyla geri dönüyor' ifadelerinin yer almasıyla birlikte dizinin bu sezon final yapacağı kesinleşti.