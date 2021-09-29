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    • Magazin
    • 29.09.2021 18:54
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    • 29.09.2021 18:54
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    Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanı: Dublörü bile küçük dilini yuttu! Öyle bir şey yaptı ki...

    Heyecan yüklü sahneleriyle milyonları ekran başında meraklandıran Bir Zamanlar Çukurova'da olay olacak gelişmeler yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol kaza sahnesinde direksiyon başına geçti. Sahneyi kendi çekmek isteyen İbrahim Çelikkol, dublörünün yerine direksiyonun başına geçti ve müthiş performansıyla sahnenin tek seferde tamamladı. Ayrıca izleyicilerin büyük bir merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanı bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Züleyha'nın Demir'den müjdeli haber aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yer yerinden oynanacak. Bugün yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanında bomba gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Dizinin geçen hafta yayınlanan 105'inci bölümünde yer alan Fekeli ve Hakan'ın kaza sahnesinde İbrahim Çelikkol sürüş yeteneğiyle ekibi kendine hayran bıraktı. İbrahim Çelikkol, dublörünün yerine direksiyonun başına geçti ve müthiş performansıyla sahnenin tek seferde çekilmesini sağladı.

    DUBLÖRÜ BİLE HAYRAN KALDI

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

    Dizinin geçen hafta yayınlanan 105'inci bölümünde yer alan Fekeli ve Hakan'ın kaza sahnesi bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri olurken, klasik otomobillerin kullanıldığı sahnenin çekiminde İbrahim Çelikkol sürüş yeteneğiyle ekibi kendine hayran bıraktı.

    Biri 1976 model diğer 1978 model iki otomobilin kullanıldığı trafiğe kapalı alanda çekilen kaza sahnesinde profesyonel sürücüler görev aldı. Sahneyi kendi çekmek isteyen İbrahim Çelikkol, dublörünün yerine direksiyonun başına geçti ve müthiş performansıyla sahnenin tek seferde çekilmesini sağladı.

        ZÜLEYHA, YAMANLAR HOLDİNG'E ANSIZIN GELİYOR

        Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

        ŞİRKETTE BETÜL, KONAKTA ŞERMİN TERÖR ESTİRİYOR

        Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir. Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

        FEKELİ'DEN HAKAN'A 'HOŞGELDİN' YEMEĞİ

        Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır. Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

            DEMİR'İN YÜZÜĞÜ, ZÜLEYHA'YI YENİDEN UMUTLANDIRIYOR

            Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.
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            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanı: Dublörü bile küçük dilini yuttu! Öyle bir şey yaptı ki...
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