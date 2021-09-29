Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanı: Dublörü bile küçük dilini yuttu! Öyle bir şey yaptı ki...

Züleyha'nın Demir'den müjdeli haber aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yer yerinden oynanacak. Bugün yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanında bomba gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Dizinin geçen hafta yayınlanan 105'inci bölümünde yer alan Fekeli ve Hakan'ın kaza sahnesinde İbrahim Çelikkol sürüş yeteneğiyle ekibi kendine hayran bıraktı. İbrahim Çelikkol, dublörünün yerine direksiyonun başına geçti ve müthiş performansıyla sahnenin tek seferde çekilmesini sağladı.

DUBLÖRÜ BİLE HAYRAN KALDI

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor.