Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrolünde yer aldığı diziye bu sezon tam 16 ünlü oyuncu katıldı. atv'nin dün akşam yaptığı açıklama sonrası Kuruluş Osman 3. sezon tarihi netleşmiş oldu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon oyuncuları kimlerdir? İşte dizinin yayın tarihi

KURULUŞ OSMAN 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.