Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrolünde yer aldığı diziye bu sezon tam 16 ünlü oyuncu katıldı. atv'nin dün akşam yaptığı açıklama sonrası Kuruluş Osman 3. sezon tarihi netleşmiş oldu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon oyuncuları kimlerdir? İşte dizinin yayın tarihi
KURULUŞ OSMAN 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.
TURGUT BEY GELİYOR
Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.
KADROYA 16 YENİ OYUNCU KATILDI
6 Ekim Çarşamba akşamı yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayacak 'Kuruluş Osman'da Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.