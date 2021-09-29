Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.09.2021 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2021 16:27
    ABONE OL

    Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon oyuncuları...

    16 yeni ismin kadrosuna dahil olduğu Kuruluş Osman dizisinin 3. sezonu için günler kaldı. Bozdağ Film yapımcılığını üstlendiği diziyle ilgili açıklama heyecanla bekleniyordu ve merak edilen tarih açıklandı. atv'nin dün akşam yaptığı açıklamayla dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon oyuncuları...

    Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlıyor?

    Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrolünde yer aldığı diziye bu sezon tam 16 ünlü oyuncu katıldı. atv'nin dün akşam yaptığı açıklama sonrası Kuruluş Osman 3. sezon tarihi netleşmiş oldu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon oyuncuları kimlerdir? İşte dizinin yayın tarihi

    KURULUŞ OSMAN 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.

    TURGUT BEY GELİYOR

    Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.

    KADROYA 16 YENİ OYUNCU KATILDI

    6 Ekim Çarşamba akşamı yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayacak 'Kuruluş Osman'da Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

        YAPIMCISI MÜJDEYİ DUYURDU

        Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Paylaşımda Bozdağ "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" mesajını izleyicilerle paylaştı.

        400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul'dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmış, veliahtı Orhan Bey'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meclis’te 23 yıl sonra bir ilk! Her şey sil baştan
        Haberler Magazin Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon oyuncuları...
            SON DAKİKA