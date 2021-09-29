Masterchef'ten elenmeyi hazmedemedi Tunahan gemileri yaktı! TV 8'i ve Acun Ilıcalı'yı bir bir ifşa etti

Masterchef'ten elendi gemileri yaktı Tunahan Ak kimin eleneceğini ifşaladı! Elenmeyi hazmedemedi TV 8'i ve Acun Ilıcalı'yı kızdırdı... Masterchef 2021 başladığından bu yana adından en çok söz ettiren isim olmuştu genç yarışmacı Tunahan Ak, sempatik tavırlarıyla tanınan Tunahan Ak beklenen performansı veremedi ve yarışmaya veda etti. Ancak gelin görün ki Tunahan Ak bombaları yarışma sonrasında patlatıyor. Daha önce yarışma süresince anlaşamadığı insanları bombalayan Tunahan Ak bu kez de elenecek ismi ifşa etti.
Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak henüz oldukça genç bir yarışmacı. Yarışmanın en başından bu yana sıcak kanlılığı ve esprileri ile tanınan Tunahan Ak ne yazık ki geçtiğimiz hafta girdiği eleme potasından elenerek çıktı. Pek çok seveni olan ve sosyal medyada aktif bir şekilde konuşulan yarışmacı Tunahan Ak bu defa ''geçerim'' sandığı o potadan geçemedi.
Tunahan veda ederken, ''benim için hiç beklenmedik bir yolculuk ve ne kadar öyle gözükmese de burada bitmesini istemezdim. Hayatımda zamanında yeterince ciddiye aldığımda kanatlarımı kırmaya çalıştılar ve dediğiniz gibi bu maskeyi kendim değil toplumun baskısıyla taktım.
Ben buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum lütfen bu ülkenin geçlerine şans versinler ve neler yapabileceklerini izlesinler. Aile açısından şanslıyım ama benim şampiyon olabileceğime inanmamamın nedeni insanlar. Gülerek aldığım bu önlüğü gülerek teslim etmek istiyorum.' sözlerini kullandı.