Masterchef'ten elenmeyi hazmedemedi Tunahan gemileri yaktı! TV 8'i ve Acun Ilıcalı'yı bir bir ifşa etti

Tunahan veda ederken, ''benim için hiç beklenmedik bir yolculuk ve ne kadar öyle gözükmese de burada bitmesini istemezdim. Hayatımda zamanında yeterince ciddiye aldığımda kanatlarımı kırmaya çalıştılar ve dediğiniz gibi bu maskeyi kendim değil toplumun baskısıyla taktım.

Ben buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum lütfen bu ülkenin geçlerine şans versinler ve neler yapabileceklerini izlesinler. Aile açısından şanslıyım ama benim şampiyon olabileceğime inanmamamın nedeni insanlar. Gülerek aldığım bu önlüğü gülerek teslim etmek istiyorum.' sözlerini kullandı.