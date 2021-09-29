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    • Magazin
    • 30.09.2021 09:06
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    • 30.09.2021 17:16
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    Masterchef'ten elenmeyi hazmedemedi Tunahan gemileri yaktı! TV 8'i ve Acun Ilıcalı'yı bir bir ifşa etti

    Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in son bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Yarışmanın başından bu yana adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Tunahan Ak yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca olan umursamazlığı ve kendine güvensizliğiyle jürinin eleştiri oklarının da hedefi olan Tunahan Ak asıl bombaları elendikten sonra patlatmaya başladı. Daha önce yarışmacı arkadaşlarını yerden yere vuran Tunahan Ak bu kez de elenecek ismi ifşaladı. Ardından hemen paylaşımını silse de olanlar çoktan oldu...

    Masterchef’ten eleneni Tunahan ifşa etti

    Masterchef'ten elendi gemileri yaktı Tunahan Ak kimin eleneceğini ifşaladı! Elenmeyi hazmedemedi TV 8'i ve Acun Ilıcalı'yı kızdırdı... Masterchef 2021 başladığından bu yana adından en çok söz ettiren isim olmuştu genç yarışmacı Tunahan Ak, sempatik tavırlarıyla tanınan Tunahan Ak beklenen performansı veremedi ve yarışmaya veda etti. Ancak gelin görün ki Tunahan Ak bombaları yarışma sonrasında patlatıyor. Daha önce yarışma süresince anlaşamadığı insanları bombalayan Tunahan Ak bu kez de elenecek ismi ifşa etti.

    Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak henüz oldukça genç bir yarışmacı. Yarışmanın en başından bu yana sıcak kanlılığı ve esprileri ile tanınan Tunahan Ak ne yazık ki geçtiğimiz hafta girdiği eleme potasından elenerek çıktı. Pek çok seveni olan ve sosyal medyada aktif bir şekilde konuşulan yarışmacı Tunahan Ak bu defa ''geçerim'' sandığı o potadan geçemedi.

    Tunahan veda ederken, ''benim için hiç beklenmedik bir yolculuk ve ne kadar öyle gözükmese de burada bitmesini istemezdim. Hayatımda zamanında yeterince ciddiye aldığımda kanatlarımı kırmaya çalıştılar ve dediğiniz gibi bu maskeyi kendim değil toplumun baskısıyla taktım.

    MasterChef eleme gecesinde üzücü anlar! Gözyaşları sel oldu...

    Ben buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum lütfen bu ülkenin geçlerine şans versinler ve neler yapabileceklerini izlesinler. Aile açısından şanslıyım ama benim şampiyon olabileceğime inanmamamın nedeni insanlar. Gülerek aldığım bu önlüğü gülerek teslim etmek istiyorum.' sözlerini kullandı.

        Ancak Tunahan Ak'ın Masterchef macerası bu kez de sosyal medyada devam ediyor. Daha önce yarışmacı arkadaşları hakkında açıklamalar yapan Tunahan Ak bu kez de elenecek ismi ifşa etmiş olabilir.

        Twitter hesabında geçtiğimiz hafta veda ettiği Masterchef yarışmasına ilişkin bir paylaşım yapan Tunahan, kısa sürede paylaşımı yarışmaya veda eden isim hakkında bilgi içerdiği için attığı tweeti silmek zorunda kaldı. Tunahan Ak'ın atmış olduğu tweette şu ifadeler yer alıyordu:

        "Hahaha çok sürpriz bir isim Avrupa yolcusu kalmasın." . Tunahan'ın bu paylaşımı sonrasında sosyal medyadaki kullanıcıların pek çoğu Emre'nin elendiğini düşündüğünü ifade ederken Tunahan'a herhangi bir yaptırım yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.

        Öte yandan Tunahan Ak, Emre Büber'i daha önce de hedef almıştı.

            TAHSİN ÜZERİNDEN BOMBALADI

            Tunahan Ak ve Sergen Küçük'ün yakın arkadaş olduğu biliniyor. Özellikle Tunahan Ak'ın elendiği akşam Tahsin Küçük'ün döktüğü gözyaşları herkesi hüzne boğmuştu.

            Tahsin Küçük bireysel dokunulmazlık oyununu kazandığı akşam Tunahan Ak'ın yaptığı yorumlar ortalığı karıştırmıştı. Yetenekli yarışmacının dokunulmazlığı almasının ardından yaptığı imalı açıklama çok konuşulurken, Tunahan Ak'ın görüntüleri paylaşıp yaptığı yorum olay olmuştu.

            Tahsin Küçük, eleme potasına Emre Büber'i gönderdi. Tercihini yaptığı esnada yaptığı açıklamada ise 'tarih tekerrür mü ediyor' sözlerine yer verdi. O görüntüleri Instagram'ının hikaye bölümünde paylaşan Tunahan Ak şu sözlere yer verdi:

            'Tarih tekerrür mü ediyor yoksa kişi kalbinin ekmeğini mi yiyor bilmiyorum. Boşver arkadaşım, kim ne yerse yesin bize afiyet olsun demek düşer.'

            Bu sözler Emre Büber'e mi diyer merak edilirken, Tunahan Ak bu kez de Twitter'da aldı sazı eline.

                Yaşananlar sonrası 'bu arada Emre bana kuliste laz böreğini yapmadan önce 'aşçı olmayan adam bile muhallebiyi bağlar' demişti. Her neyse herkese başarılar' tweetini attı ve Emre'yi hedef aldığını gösterdi.
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