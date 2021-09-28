Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanı: Çil yavrusu gibi dağıldı! Gayya kuyusunda boğulacak

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Son bölümde ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alındı. Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıkladı. Tek amacı Oruç'u öldürerek kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç'un ağasını kurtarmak için gelmesini bekledi. Fragmanda İshak'ın tuzağı kuran ismi bulduğu ve harekete geçtiği görülüyor. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanında yaşananlar

ZORLU YOLCULUK

Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep'le birlikte Pietro'nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor.