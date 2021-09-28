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    • Magazin
    • 28.09.2021 23:46
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    • 28.09.2021 23:46
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    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanı: Çil yavrusu gibi dağıldı! Gayya kuyusunda boğulacak

    TRT 1 ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu hafta 3. bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak. Geçen hafta yayınlanan son bölümde, Hızır kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep ile birlikte Pietro’nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıktı. Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınır. Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıkladı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanı bu akşam yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Son bölümde ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alındı. Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıkladı. Tek amacı Oruç'u öldürerek kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç'un ağasını kurtarmak için gelmesini bekledi. Fragmanda İshak'ın tuzağı kuran ismi bulduğu ve harekete geçtiği görülüyor. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanında yaşananlar

    ZORLU YOLCULUK

    Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep'le birlikte Pietro'nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

    Durumu öğrenen Pietro ise hem emanete hem de Hızır'a ulaşmanın yollarını bulmak için tüm imkanları seferber etmiştir.

    Bu sırada Hızır ve Zeynep bir daha karşılaşmamak üzere ayrıldıklarını düşünseler de kader onları yeniden bir araya getirecektir.

        Oruç ve İlyas kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırırlar. Kendilerini yine bir çatışmanın içerisinde bulacaklardır.

        Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınır. Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıklar.

        Tek amacı Oruç'u öldürerek kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç'un ağasını kurtarmak için gelmesini bekler.

            Oruç ve İlyas'a tuzağı kim kurdu? İshak, Antuan'ın elinden kurtulabilecek mi? Hızır, aldığı emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırabilecek mi?

            Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

            İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.
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