'Ayşe Yüksel yeteneksiz Poyraz'ın performansı kötü!' Survivor'a katılmadan eskileri yerin dibine soktur All Star 2022...

Survivor başlamadan kavgası başladı 'Ayşe yeteneksiz Poyraz kötü!' All Star 2022'ye katılacak Seda Ocak demediğini bırakmadı... TV 8'in ve Acun Ilıcalı'nın gözde programı Survivor, 2022 sezonunda All-Star formatında ekrana gelecek ve Survivor tarihine damgasını vuran isimler bir kez daha boy gösterecek. Oldukça renkli ve rekabetin kıran kırana geçmesi beklenen Survivor All-Star daha şimdiden bekleneni veriyor. Öyle ki, Survivor All-Star'a katılacağı iddia edilen o ismin, Survivor 2021'de yarışan Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz hakkında söyledikleri yenir yutulur cinsten değil.