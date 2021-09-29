Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.09.2021 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2021 09:06
    ABONE OL

    Camdaki Kız'a Masumlar Apartmanı'nın İnci'si geliyor! Nalan'a kuma gelecek ortalık birbirine girecek

    Başrolünü Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in üstlendiği, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız transferleri peş peşe patlatacak gibi. Nalan'ın yasak aşkı Hayri karakterini canlandıracak ismin Cihangir Ceyhan olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Hayri'nin özel hayatının da detayları merak ediliyor. Evli ve 3 kız babası olduğu bilinen Hayri'nin eşinin kim olacağı ise merak konusuydu. İşte o isim ifşa oldu. Masumlar Apartmanı'nın yıldız ismi Camdaki Kız'a, Nalan'ın kuması olarak gidiyor.

    Camdaki Kız’a Masumlar Apartmanı’ndan uça uça gitti

    Camdaki Kız'a Masumlar Apartmanı'ndan uça uça gitti Nalan'a kuma olacak! Hayri'nin eşi Türkan kim olacak ifşalandı... Kanal D ekranlarında 2. sezonuyla izleyiciyle buluşan Camdaki Kız, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Nalan ve Sedat'ın evlilikleri üzerinden yürüyen Camdaki Kız'ın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde, senaryonun gidişatına göre Nalan'ın yasak aşkı olacak olan Hayri karakterini canlandıran ismin Cihangir Ceyhan olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de Hayri'nin eşinin kim olacağı netliğe kavuştu. İşte detaylar...

    2. sezonla ekran macerasına devam eden Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle fırtınalar estiriyor. Nalan'ın beyaz atlı prensi Hayri'nin gelişiyle tüm senaryo değişiyor. Üstüne Hayri'nin köyde yolunu gözleyen karısı Türkan ve kızlarının da gelişiyle ortalık karışıyor.

    "Nalan'ın başımın üstünde yeri var" diyen Türkan, tüm atmosferi değiştiriyor.

    Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a transfer olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah bombanın pimini çekip seyircinin kucağına atıyor.

        Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Nalan ve Sedat'ın hayatla imtihanı başladı. Nalan'ın annesinden gelen travmayla Sedat'ı hiçbir şekilde mutlu edememesi hikayenin seyrini değiştirdi.

        Feride'nin Nalan'a kadınlık dersi vermesi ile Rafet'in torun ısrarı Nalan'ı içinden çıkılmaz bir yola soktu. Sedat'tan umduğu ilgiyi göremeyen Nalan, onu tüm bu çıkmazdan kurtaracak beyaz atlı prensi Hayri'ye kavuştu. Ancak bilmediği bir şey vardı ki o da Hayri'nin evli ve 3 kız babası olması...

        Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız'da taşralı şoför Hayri'nin karısı Türkan rüzgarı esmeye başladı. Sedat'tan uzaklaşan Nalan'ın sığındığı liman Hayri oldu.

            Hayri'nin köyde yolunu gözleyen karısı Türkan rolünü Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı öğrenildi. Sessiz ve sakin bir karaktere bürünecek olan Türkan (Farah Zeynep Abdullah), Nalan'ı kabullenecek hatta Sedat'tan boşanınca Koroğlu konağından ayrılan Nalan'ın evinden çıkmayacak.

            FARAH ZEYNEP ABDULLAH KARİYERİ

            17 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu ünlü oyuncunun babası Arap kökenli, annesi Boşnaktır. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı.

            Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

                Oyunculuk kariyeri için üniversite kaydını dondurmuştur.Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif geldi. İngiltere'ye, okuluna dönmesine üç gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrenmiştir. Bu dizide dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırmıştır.

                Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Camdaki Kız'a kuma geliyor!
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
                Haberler Magazin Camdaki Kız'a Masumlar Apartmanı'nın İnci'si geliyor! Nalan'a kuma gelecek ortalık birbirine girecek
                    SON DAKİKA