Camdaki Kız'a Masumlar Apartmanı'nın İnci'si geliyor! Nalan'a kuma gelecek ortalık birbirine girecek

Feride'nin Nalan'a kadınlık dersi vermesi ile Rafet'in torun ısrarı Nalan'ı içinden çıkılmaz bir yola soktu. Sedat'tan umduğu ilgiyi göremeyen Nalan, onu tüm bu çıkmazdan kurtaracak beyaz atlı prensi Hayri'ye kavuştu. Ancak bilmediği bir şey vardı ki o da Hayri'nin evli ve 3 kız babası olması...