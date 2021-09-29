Mehmet Ali Erbil durduğu yerden bombaları patlatmaya devam ediyor ’Emel Sayın ile 3 ay aşk yaşadık!’

"NEDEN AYRILDIĞIMIZI AÇIKLAYAMAM"

"Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum. Emel Sayın'la üç ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı..."