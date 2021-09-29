Mehmet Ali Erbil durduğu yerden bombaları patlatmaya devam ediyor 'Emel Sayın ile 3 ay aşk yaşadık!'
Uzun bir süre sağlık sorunlarıyla uğraşan Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakkında merak edilenleri anlatan Erbil, ünlü oyuncu Emel Sayın hakkında söyledikleriyle ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Bomba açıklamaları art arda yapan ünlü şovmen, Emel Sayın ile aşk yaşadığını söyleyedi ve 'neden ayrıldığımızı açıklayamam' dedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil olay yaratan itiraflarda bulundu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan Erbil, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Emel Sayın ile aşk yaşadığını söyleyen Erbil, 'neden ayrıldığımızı açıklayamam' dedi.
Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV' de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Aşk hayatından bahseden sanatçı, Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını ilk kez açıkladı.
SERENAY CEVABI
"Genç kuşaktan Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum" sözleriyle gündeme gelen şovmen, "Serenay sana mesaj atsa onunla konuşur musun?" sorusuna, "Piyasada benden önce adı çok geçmiş kişilerle birlikte olmadım, onları kınadığım anlamına gelmesin" cevabını verdi.
Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, daha önce hiç magazin gündemine gelmeyen bir aşkını da itiraf etti.
"NEDEN AYRILDIĞIMIZI AÇIKLAYAMAM"
"Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum. Emel Sayın'la üç ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı..."