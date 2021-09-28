Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ve boşandığı eşi Gürhan Altundaşar yeniden buluştu! Aldatılma iddialarından sonra...

TRT1 ekranlarına bomba gibi giren ve büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, geçtiğimiz günlerde kendisini gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla boşandı. 2018 yılında dünyaevine giren çiftin, mutluluğu dilden dile dolaşıyordu. Bu karar, ikilinin hayranlarında da büyük üzüntüye neden oldu. Ani boşanmanın ardından ortaya bir sürü iddialar atıldı, bunlardan en dikkat çekeni ise Dizdar'ın dizideki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile eşini aldattığına dairdi...
Son dönemin popüler çiftlerinden olan Merve Dizdar (34) ile Gürhan Altundaşar (37) evliliklerini haziran ayında noktaladıklarını açıklamıştı.
3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haziran ayında noktalayan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, önceki gün Kadıköy'de bir araya geldi. Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, akşam saatlerini birlikte geçirdi.