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    • Magazin
    • 28.09.2021 10:58
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    • 28.09.2021 10:58
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    Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ve boşandığı eşi Gürhan Altundaşar yeniden buluştu! Aldatılma iddialarından sonra...

    Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Türkiye'nin gıpta ile baktığı bu evlilik sürpriz bir şekilde son bulunca ilk şokun ardından ortaya ihanet iddiaları atılmıştı. İddialara göre Merve Dizdar dizideki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak sonrasında ikili bu yasak aşk iddialarını kati bir dille reddetmişti. Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, son olarak Kadıköy'de bir araya geldi. Eski eşlerin buluşması hayranlarını heyecanlandırdı.

    Merve Dizdar ile eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

    TRT1 ekranlarına bomba gibi giren ve büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, geçtiğimiz günlerde kendisini gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla boşandı. 2018 yılında dünyaevine giren çiftin, mutluluğu dilden dile dolaşıyordu. Bu karar, ikilinin hayranlarında da büyük üzüntüye neden oldu. Ani boşanmanın ardından ortaya bir sürü iddialar atıldı, bunlardan en dikkat çekeni ise Dizdar'ın dizideki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile eşini aldattığına dairdi...

    Son dönemin popüler çiftlerinden olan Merve Dizdar (34) ile Gürhan Altundaşar (37) evliliklerini haziran ayında noktaladıklarını açıklamıştı.

    3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haziran ayında noktalayan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, önceki gün Kadıköy'de bir araya geldi. Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, akşam saatlerini birlikte geçirdi.

        Merve Dizdar'ın yakınları, ikilinin arkadaşlıklarının devam ettiğini ve zaman zaman görüştüklerini söyledi. Dizdar'ın adı kısa süre önce "Masumlar Apartmanı" dizisindeki rol arkadaşı Uğur Uzunel'le aşk dedikodularına karışmış, iki taraf da iddiayı yalanlamıştı.

        Dizdar'ın adı rol arkadaşı Uğur Uzunel'le aşk dedikodularına karışmış, iki taraf da bu iddiaları reddetmişti.

        "BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"

        Dizdar 'ihanet' iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

            "Magazin bilmiyorum. Anlamam da... Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum..."

            İSYAN ETTİ
            Katıldığı bir törende objektiflere yansıyan Uğur Uzunel, rol arkadaşı Dizdar'ın evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilmesiyle ilgili iddialara isyan etmişti.

            Uzunel, "Merve sevdiğim bir arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. Yok öyle bir şey, biz iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak da ayıp bence..."

                "HADSİZLİK ETMEK İSTEMEM"
                "Merve'nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez, benle alakalı değil. Hadsizlik etmek istemem." ifadelerini kullandı.

                Dizdar ve Altundaşar verdikleri mutluluk pozlarıyla örnek çift olarak gösteriliyordu...
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                Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ve boşandığı eşi Gürhan Altundaşar yeniden buluştu! Aldatılma iddialarından sonra...
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