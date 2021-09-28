Didem Soydan’a hakaret eden sanıktan "kuzenim yazmış" savunması: Mesajların atıldığı saatte sınavdaydım

''MESAJLARIN ATILDIĞI SAATTE BEN OKULDA, SINAVDAYDIM''

Mahkemede savunma yapan sanık Kenan Doğukan A., özel bir üniversitede öğrenci olduğunu belirterek, ''Davaya konu Twitter hesabı bana aittir ancak söz konusu tweet'leri ben atmadım. Mesajların atıldığı saatte ben okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerinde telefonlar toplanır. Bu nedenle sınavda olduğum bir saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim'' dedi.