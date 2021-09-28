Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ile Hakan Baş evliliği bitiyor mu? Çiftin aldığı karar ise…

Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ile Hakan Baş evliliği bitiyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sık sık boşanma haberleri ile gündeme gelen çiftle ilgili iddialar magazin gündeminde dolaşırken, Bensu Soral Hakan Baş evliliklerini kurtarmak için hassasiyet istemişti ve aldıkları kararın ne olduğu merak edildi. İşte son gelişmeler...
BENSU SORAL İLE HAKAN BAŞ BOŞANIYOR MU?
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; ikili evliliklerini kurtarmayı başaramadı ve Boşanma Kararı aldı.
Hakan Baş ile Bensu Soral davanın açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladılar.
NELER YAŞANMIŞTI?
Önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberleri gündeme geldi. Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Soral, 'ihanet' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik ayrı değiliz" dedi.
Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi.