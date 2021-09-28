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    • Magazin
    • 28.09.2021 13:09
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    • 28.09.2021 13:09
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    Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ile Hakan Baş evliliği bitiyor mu? Çiftin aldığı karar ise…

    Magazin gündeminde yoğun bir şekilde Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ile Hakan Baş evliliği bitiyor mu? Sorularının yanıtı araştırılıyor. 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile hayatını birleştiren güzel oyuncu Bensu Soral’in evliliği üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu ve hassas bir süreçte olduklarını açıklamıştı. İkili hakkında iddialar gelmeye devam ederken Bensu Soral Hakan Baş çiftinin evlilikleri ile ilgili aldığı karar merak konusu oldu. İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu?

    Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ile Hakan Baş evliliği bitiyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sık sık boşanma haberleri ile gündeme gelen çiftle ilgili iddialar magazin gündeminde dolaşırken, Bensu Soral Hakan Baş evliliklerini kurtarmak için hassasiyet istemişti ve aldıkları kararın ne olduğu merak edildi. İşte son gelişmeler...

    BENSU SORAL İLE HAKAN BAŞ BOŞANIYOR MU?

    TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; ikili evliliklerini kurtarmayı başaramadı ve Boşanma Kararı aldı.

    Hakan Baş ile Bensu Soral davanın açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladılar.

    NELER YAŞANMIŞTI?

    Önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberleri gündeme geldi. Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

    Soral, 'ihanet' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik ayrı değiliz" dedi.

    Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi.

        HAKAN BAŞ KİMDİR?

        Hakan Baş, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Hakan Baş, Cornell Üniversitesi'nde aldığı ekonomi lisansının ardından 2 yıl boyunca New York'taki Bank of America'da çalıştı.

        Ardından İstanbul'da da Raymond James'te 1 yıl boyunca yatırım bankacılığı bölümünde görev alan Baş, Yale Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamladı ve Türkiye'ye 2010 yılında döndü. Bir süre boyunca Garanti Bankası Stratejik Planlama departmanında Başkan Yardımcılığı olarak görev yapmıştır.

        2010 yılının Ekim ayında Sidar Şahin ile birlikte "Peak Games" adlı bir oyun şirketi kurdu ve ardından 2011 yılının Mart ayında da Alper Özdemir ile birlikte Krombera adlı bir dijital pazarlama ajansı kurdu.

        2012'nin Şubat ayında e-ticaret alanına atılan Hakan Baş, "Lidyana.com" adlı e-ticaret şirketini kurmuştur ve 2014-2015 yıllarında Alper Özdemir ile birlikte Anibera adlı animasyon, Probera adlı prodüksiyon ve Berabera adlı PR şirketlerini kurdu.

        2016 yılında eSpor alanına giriş yapan Hakan Baş, Kaan Karmancı ve Alper Özdemir ile birlikte Supermassive adlı eSpor takımını kurmuştur. Supermassive adlı eSpor takımı, ligdeki ilk yılında şampiyonluğa ulaşmıştır.

        38 yaşındaki Hakan Baş, aynı zamanda lise ve üniversite yıllarında profesyonel yüzücülük yapmıştır ve eski rekortmen milli yüzücüdür. Fenerbahçe ve Milli Takım adına birçok müsabakada yer alan Baş, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.
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        Haberler Magazin Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ile Hakan Baş evliliği bitiyor mu? Çiftin aldığı karar ise…
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