Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın başına felaket çöktü Masterchef'e sirayet edebilir! Mehmet Şef doğruca evine dönecek

Mehmet Yalçınkaya'nın başına öyle bir felaket geldi ki bu Masterchef'in de felaketi demek! TV 8'i bırakıyor doğruca evine dönüyor... Masterchef'in jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı... Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacının yer aldığı Masterchef'in 4 sezondur jüri üyeliğini yapan Mehmet Yalçınkaya'nın akıbetiyle aynı zamanda yarışmadaki akıbeti de belli olacak.. İşte ortaya atılan o flaş iddia...