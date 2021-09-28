Masterchef Burcu Önal'ı gören anne babalar çocukların gözlerini kapatıyor yapma bunu Burcu! Ajda Pekkan gerçeği şaşırtan Burcu...

TV8 ekranlarının en sevilen yemek programı Masterchef bu sezona damga vurmaya devam ediyor. Hem yarışmacıları hem de renkli kişilikleri ile Cuma akşamları hariç haftanın her günü biri birinden farklı lezzetler ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Bu sezon o kadar farklı isimler var ki tüm seyirciler kısa sürede yarışmacılara hayran oldular.