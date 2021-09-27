Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.09.2021 23:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 00:26
    ABONE OL

    Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı: Dereyi görmeden paçayı sıvadı! Fitili ateşleyince olanlar olacak

    Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Kalp Yarası yine çok konuşulacak bir bölümle izleyicisini karşıladı. Son bölümde Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlandı. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verdi. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırsa da ortalık daha sonra karıştı. Öte yandan Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımına girdi. Bölümün ardından Kalp Yarası 14. bölüm fragmanında heyecan dolu sahnelerle gerilim artacak.

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı yayınlandı

    Kalp Yarası 14. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelerle ortalık iyice karışacak. Herkesin baş şüpheli olarak gördüğü isim dereyi görmeden paçayı sıvayacak ve fitili ateşleyince de olanlar olacak. Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girdi. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremedi. Herkesin aklında artık bir soru vardı: "Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?"

    SUÇU KABUL EDİYOR

    Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer.

    Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

    Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir.

        Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez. Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?

        Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımındadır.

        FERİT, SEVDİĞİ KADINI KORUYACAK MI?

        Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?

            Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar. Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür.

            Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sokakta oyun bir başka güzel!
            Haberler Magazin Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı: Dereyi görmeden paçayı sıvadı! Fitili ateşleyince olanlar olacak
                SON DAKİKA