Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı: Dereyi görmeden paçayı sıvadı! Fitili ateşleyince olanlar olacak

Kalp Yarası 14. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelerle ortalık iyice karışacak. Herkesin baş şüpheli olarak gördüğü isim dereyi görmeden paçayı sıvayacak ve fitili ateşleyince de olanlar olacak. Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girdi. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremedi. Herkesin aklında artık bir soru vardı: "Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?"
SUÇU KABUL EDİYOR
Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer.
Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.
Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir.