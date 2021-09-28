28 Eylül reyting sonuçları dizi ve program izleyicileri tarafından heyecanla araştırılıyor. Bugün yayınlanan dizi ve programları takip eden izleyiciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. Peki, 28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Ada Masalı, Masumlar Apartmanı hangi dizisi birinci oldu? İşte detaylar...

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

İşte dünün reyting sonuçları;