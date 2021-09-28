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    • Magazin
    • 28.09.2021 23:26
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    • 28.09.2021 23:26
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    28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Ada Masalı, Masumlar Apartmanı hangi dizisi birinci oldu?

    28 Eylül Salı günü sabah, öğle ve akşam kuşağında televizyon ekranlarında pek çok program ve dizi yayınlandı. Gün içerisinde yayınlanan programları takip eden izleyiciler hangi dizi ya da programın birinci olduğunu araştırıyor. Bir önceki günün reyting sonuçları ertesi sabah saatlerinde açıklanmaktadır. Peki, 28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Ada Masalı, Masumlar Apartmanı hangi dizisi birinci oldu? İşte merak edilen bilgiler...

    28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?

    28 Eylül reyting sonuçları dizi ve program izleyicileri tarafından heyecanla araştırılıyor. Bugün yayınlanan dizi ve programları takip eden izleyiciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. Peki, 28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Ada Masalı, Masumlar Apartmanı hangi dizisi birinci oldu? İşte detaylar...

    28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    28 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    İşte dünün reyting sonuçları;

    27 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 - KALP YARASI

    2 - ESRA EROL'DA

    3 - YASAK ELMA

    4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    5 - MASTERCHEF TÜRKİYE

    AB REYTİNG SONUÇLARI

    1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

    2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    3 - YASAK ELMA

    4 - KALP YARASI

    5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

        REYTİNG NEDİR?

        Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır.

        Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir.

        Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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        Haberler Magazin 28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Ada Masalı, Masumlar Apartmanı hangi dizisi birinci oldu?
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