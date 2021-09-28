28 Eylül reyting sonuçları dizi ve program izleyicileri tarafından heyecanla araştırılıyor. Bugün yayınlanan dizi ve programları takip eden izleyiciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. Peki, 28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Ada Masalı, Masumlar Apartmanı hangi dizisi birinci oldu? İşte detaylar...
28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İşte dünün reyting sonuçları;
27 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - KALP YARASI
2 - ESRA EROL'DA
3 - YASAK ELMA
4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
5 - MASTERCHEF TÜRKİYE
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - MASTERCHEF TÜRKİYE
2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
3 - YASAK ELMA
4 - KALP YARASI
5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT