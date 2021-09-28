Kuruluş Osman'dan müjde var! Yayın tarihi belli oldu! On altı yeni isimle tozu dumana katacak

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi belli oldu. atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonunun ilk bölümüyle 6 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de olacak. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 3. sezon tanıtımında "Turgut Bey'im" seslerinin artması büyük heyecan yarattı. 3. sezonu fetihlerle geçecek olan Kuruluş Osman'a bu sezon 16 yeni isim katılacak. Dizide Osman Gazi ve yoluna baş koymuş alplarıyla bir cihan devletinin kuruluş hikayesi aktarılmaya devam edecek. İşte yeni sezonla ilgili merak edilenler...
6 EKİM ÇARŞAMBA ATV'DE BAŞLIYOR!
Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, büyük ilgi gören ilk tanıtımı ile yeni sezonda çok farklı bir 'Kuruluş Osman'ın ekranda olacağının mesajını verdi.
TURGUT BEY GELİYOR
Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.