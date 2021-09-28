Kuruluş Osman'dan müjde var! Yayın tarihi belli oldu! On altı yeni isimle tozu dumana katacak

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi belli oldu. atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonunun ilk bölümüyle 6 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de olacak. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 3. sezon tanıtımında "Turgut Bey'im" seslerinin artması büyük heyecan yarattı. 3. sezonu fetihlerle geçecek olan Kuruluş Osman'a bu sezon 16 yeni isim katılacak. Dizide Osman Gazi ve yoluna baş koymuş alplarıyla bir cihan devletinin kuruluş hikayesi aktarılmaya devam edecek. İşte yeni sezonla ilgili merak edilenler...

6 EKİM ÇARŞAMBA ATV'DE BAŞLIYOR!

Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.