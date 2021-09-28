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    • Magazin
    • 28.09.2021 21:57
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    • 28.09.2021 22:34
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    Kuruluş Osman'dan müjde var! Yayın tarihi belli oldu! On altı yeni isimle tozu dumana katacak

    Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Geçen hafta yayınlanan tanıtımın ilk dakikalarında "Turgut Bey'im" seslerinin yükselmesi heyecan yaratırken gözler yeni sezon ilk bölüme çevrildi. Bilindiği üzere 2014-2019 yılları arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i Cengiz Coşkun canlandırmıştı. Tarihte İnegöl'ü fetheden Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi döneminde fetihler yapan Turgut Alp'i kimin canlandıracağı Kuruluş Osman izleyicilerinin en merak ettiği konulardan birisi oldu. Kuruluş Osman, yeni sezonunun ilk bölümüyle 6 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de fırtınalar estirecek.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’ın yeni sezon tarihi belli oldu!

    Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi belli oldu. atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonunun ilk bölümüyle 6 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de olacak. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 3. sezon tanıtımında "Turgut Bey'im" seslerinin artması büyük heyecan yarattı. 3. sezonu fetihlerle geçecek olan Kuruluş Osman'a bu sezon 16 yeni isim katılacak. Dizide Osman Gazi ve yoluna baş koymuş alplarıyla bir cihan devletinin kuruluş hikayesi aktarılmaya devam edecek. İşte yeni sezonla ilgili merak edilenler...

    6 EKİM ÇARŞAMBA ATV'DE BAŞLIYOR!

    Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, büyük ilgi gören ilk tanıtımı ile yeni sezonda çok farklı bir 'Kuruluş Osman'ın ekranda olacağının mesajını verdi.

    TURGUT BEY GELİYOR

    Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.

        KADROYA 16 YENİ OYUNCU KATILDI

        6 Ekim Çarşamba akşamı yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayacak 'Kuruluş Osman'da Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

        YENİ SEZON EZBER BOZACAK

        'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.

        atv ekranında 6 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak üçüncü sezon için geri sayım sürerken, 'Kuruluş Osman' çarpıcı hikayesi, sürpriz karakterlerle ekrana gelecek yeni oyuncuları ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile yine reytinglerin zirvesinde yer alacak.

            YAPIMCISI MÜJDEYİ DUYURDU

            Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

            Paylaşımda Bozdağ "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" mesajını izleyicilerle paylaştı.

            400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul'dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmış, veliahtı Orhan Bey'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti.
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