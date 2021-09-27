Kuruluş Osman'da sevinç çığlıkları attıracak gelişme! Pusatı kınından çıkıyor! İnegöl fatihi Turgut Bey hoş geldin!

Bozdağ ayrıca "Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz. "Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek" diyerek yeni sezonla ilgili ipuçları verdi.