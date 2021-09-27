Kuruluş Osman'da sevinç çığlıkları attıracak gelişme! Pusatı kınından çıkıyor! İnegöl fatihi Turgut Bey hoş geldin!

3. sezon hazırlıklarını tamamlayan Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımı cumartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanın ilk dakikalarında "Turgut Bey'im" seslerinin yükselmesi heyecan yaratırken gözler yeni sezon ilk bölüme çevrildi. Bilindiği üzere 2014-2019 yılları arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i Cengiz Coşkun canlandırmıştı. Tarihte İnegöl'ü fetheden Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi döneminde fetihler yapan Turgut Alp'i kimin canlandıracağı Kuruluş Osman izleyicilerinin en merak ettiği konulardan birisi. Ekim ayında Kuruluş Osman'ın 3. sezon 65. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.
ÇOK FARKLI BİR 'KURULUŞ OSMAN' GELİYOR
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının mesajını verdi.
TURGUT BEY GELİYOR
Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.
16 YENİ İSİM
Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi ünlü isimler katıldı.