Sadakatsiz'de gerilimi tırmandıracak hareket! Her şeyi önüne katarak şarampole yuvarlanıyor

Bu hafta yayınlanması beklenen Sadakatsiz dizisiyle ilgili geçen hafta flaş bir gelişme yaşandı. Çarşamba günleri izleyicisini ağırlayan dizinin bu hafta ekranlarda olmadığı görüldü ve bu durumun nedeni izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin televizyon ekranlarında yer almamasının nedeni belli oldu. Kanal D tarafından yapılan son duyuruda dizinin yayın tarihi 29 Eylül olarak revize edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin eski senaristlerinin yazdığı yeni sezon ilk bölümün senaryosuna ek sahneler eklendi. Son olarak dizinin stok bölümleri olması için yeni sezon ikinci bölümden bazı sahnelerde çekildi. Derin'in sinir krizi geçirdiği sahneler ise fragmana damgasını vurdu.

BÖLÜM ERTELENDİ

Ayın ik haftasına sete çıkan ve normal şartlarda bu hafta yayınlanması beklenen Sadakatsiz dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.