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    • Magazin
    • 27.09.2021 15:37
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    • 27.09.2021 15:38
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    Ceren Kaçıkoç kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Ceren Kaçıkoç nereli ve kaç yaşında?

    Yakın zamanda Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisinde oynayacak olan Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi gündeme geldi. Uraz Kaygılaroğlu ve Ceren Kaçıkoç ikilisi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ile aşklarını ilan etti. Peki, Ceren Kaçıkoç kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Ceren Kaçıkoç nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

    Ceren Kaçıkoç kimdir?

    Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Ceren Kaçıkoç magazin dünyasında konuşulmaya başlandı. Ceren Kaçıkoç, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla aşkını duyurdu. Peki, Ceren Kaçıkoç kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Ceren Kaçıkoç nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

    CEREN KAÇIKOÇ KİMDİR?

    Ceren Kaçıkoç hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceren Kaçıkoç, paylaşıma "Şu an saç rengimiz tam tersi" yorumunu yaptı.

    İşte merak edilenler;

    Kulislerde konuşulanlara göre, Ceren Kaçıkoç'un özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı ifade edildi.

    URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

    Uraz Kaygılaroğlu 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunudur.

    Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. FOX TV'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa rolünü canlandırmıştır.

        TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

        Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır" dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT 1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. 2019'dan 2021'e kadar Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterini canlandırmıştır.

        2020 Eylül ayında, aralarında Doğa Rutkay ile Boran Kuzum'un da yer aldığı ve Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde ve "Ford Dijital Stüdyo" teknolojik altyapısında düzenlenen dijital lansman gerçekleştirildi.

        Dizi
        Üç Kuruş (2021) - Kartal
        Sefirin Kızı (2019-2021) - Gediz Işıklı
        Aynen Aynen (2019, 2021) - Emir
        Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
        Masum Değiliz (2018) - Mert
        Klavye Delikanlıları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
        Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney

            Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt
            Eski Hikâye (2013) - Ömer
            Harem (2012) - Feminen Ağa
            Pis Yedili (2011-2013) - Canburger
            Es Es (2009-2010) - Fethi
            Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ferhat
            Milyonda Bir (2008) - Berke
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            Haberler Magazin Ceren Kaçıkoç kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Ceren Kaçıkoç nereli ve kaç yaşında?
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