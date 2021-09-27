Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Ceren Kaçıkoç magazin dünyasında konuşulmaya başlandı. Ceren Kaçıkoç, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla aşkını duyurdu. Peki, Ceren Kaçıkoç kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Ceren Kaçıkoç nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

CEREN KAÇIKOÇ KİMDİR?

Ceren Kaçıkoç hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceren Kaçıkoç, paylaşıma "Şu an saç rengimiz tam tersi" yorumunu yaptı.

İşte merak edilenler;