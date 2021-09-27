1 Başka Güzel Melika kimdir, kaç yaşında, nereli? Melika boyu, kilosu ve İnstagram hesabı!

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, oyuncu Emina Jahoviç ve iş kadını Bige Daruga Çalışkan'ın jüri koltuğunda oturduğu 1 Başka Güzel programının yarışmacıları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2 gruba ayrılan toplam 12 yarışmacının hem kendi içerisinde hem de karşı takım ile yarıştığı programda Melika isimli yarışmacının hayatı araştırılıyor. Peki 1 Başka Güzel Melika kimdir, kaç yaşında, nereli? Melika boyu, kilosu kaç? İnstagram hesabı ne? İşte merak edilenler...

1 BAŞKA GÜZEL MELİKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bir Başka Güzel Melika Azerbaycan doğumludur. 24 yaşındaki Melika 1.74 boyunda ve 60 kilodur. Melika'nın bedeni ise 36'dır. 5 yıldır İstanbul'da yaşayan Melika medya üzerinden sunuculuk mesleğini yapıyor.