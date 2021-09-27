1 Başka Güzel Melika kimdir, kaç yaşında, nereli? Melika boyu, kilosu ve İnstagram hesabı!

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, oyuncu Emina Jahoviç ve iş kadını Bige Daruga Çalışkan'ın jüri koltuğunda oturduğu 1 Başka Güzel programının yarışmacıları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2 gruba ayrılan toplam 12 yarışmacının hem kendi içerisinde hem de karşı takım ile yarıştığı programda Melika isimli yarışmacının hayatı araştırılıyor. Peki 1 Başka Güzel Melika kimdir, kaç yaşında, nereli? Melika boyu, kilosu kaç? İnstagram hesabı ne? İşte merak edilenler...
1 BAŞKA GÜZEL MELİKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Bir Başka Güzel Melika Azerbaycan doğumludur. 24 yaşındaki Melika 1.74 boyunda ve 60 kilodur. Melika'nın bedeni ise 36'dır. 5 yıldır İstanbul'da yaşayan Melika medya üzerinden sunuculuk mesleğini yapıyor.
Bir Başka Güzel Melika İnstagram hesabı: instagram.com/melika.bbg/
BİR BAŞKA GÜZEL YARIŞMASININ FORMATI NASIL?
Bir Başka Güzel yarışmasında başvuruda bulunan binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı, önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak.
BİR BAŞKA GÜZEL JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Bir Başka Güzel'in jürisi;
Raşit Bağzıbağlı,
Emina Jahoviç ve
Bige Daruga Çalışkan'dan oluşuyor.
BİR BAŞKA GÜZEL YARIŞMACILARI KİMLER?
Bir Başka Güzel yarışmacıları binlerce adayın arasında seçilen 12 isimden oluşuyor ve format gereği yarışmacılar 6 kişiden oluşan iki gruba ayrılıyor.
Bir Başka Güzel yarışmasının ilk grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri:
Dilşah,
Elmas,
Tanya,
Kardelen,
Aisha,
Melika.
Bir Başka Güzel yarışmasının 2. grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri:
Ebrar,
Zahra,
Büşra,
Nur,
Gaye,
Ece.
1 BAŞKA GÜZEL PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
1 Başka Güzel programına başvurular Show TV'nin resmi internet sayfasından alınıyor.