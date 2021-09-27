Acun Ilıcalı'nın projesi dendi üstüne eski sevgiliyle paylaşım geldi! Dudak dudağa yakalanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç...

Demet Özdemir'in bu anlaşmadan nasıl karlı çıktığını da aktaran İtalyan basını, Oğuzhan Koç ile Ilıcalı'nın dostluğunu öne sürdü. Demet Özdemir, son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde yer almış ve dizi Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanmıştı. Bu iddialar sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu. Öte yandan iddiaları ortaya atan gazeteci Alessandro Rosica, Oğuzhan Koç'un kendisini Instagram'dan engellediğini belirtti.