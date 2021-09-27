Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.09.2021 09:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 09:53
    ABONE OL

    Acun Ilıcalı'nın projesi dendi üstüne eski sevgiliyle paylaşım geldi! Dudak dudağa yakalanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç...

    Son günlerde dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Magazinin gündemine oturan bu iddia İtalya'dan geldi... Akıllarda şimdi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkları sahte mi sorusu yer alıyor. Bir süredir aşk yaşayan ve birlikte sık sık paylaşım yaparak aşklarını gözler önüne seren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ilişkisinin sahte oldu, reklam amaçlı yapıldığı ve işin içinde Acun Ilıcalı'nın hatrı olduğu iddia edildi. Bu iddialar sonrasında Acun Ilıcalı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı.

    Acun Ilıcalı’nın paylaşımı gündem oldu

    2021 yılının başlarına damgasını vurmuştu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı... Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile eski sevgilisi Oğuzhan Koç'un uzun süredir dedikodusu dönen ancak bir türlü resmiyete dökülmeyen ilişkisi bir Alaçatı tatilinde birlikte görülmeleriyle ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yaz aylarına da sık sık çıktıkları tatillerle damgasını vuran Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Ve bu iddiaların hemen ardından Acun Ilıcalı'dan gelen bir paylaşım kafaları iyiyden iyiye karıştırdı.

    Yazın birlikte tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu anlarını sosyal medya sayfalarından sık sık paylaştılar. Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

    İtalyan basını Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

    Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım etti öne sürüldü.

        Özdemir'in sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

        Öte yandan Oğuzhan Koç'un, sosyal medya sayfasını güçlendirmek için para ile takipçi satın aldığı da iddia edildi.

        Demet Özdemir'in bu anlaşmadan nasıl karlı çıktığını da aktaran İtalyan basını, Oğuzhan Koç ile Ilıcalı'nın dostluğunu öne sürdü. Demet Özdemir, son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde yer almış ve dizi Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanmıştı. Bu iddialar sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu. Öte yandan iddiaları ortaya atan gazeteci Alessandro Rosica, Oğuzhan Koç'un kendisini Instagram'dan engellediğini belirtti.

            BOMBA ETKİSİ YARATAN PAYLAŞIM

            Tüm bu iddialar sonrasında Acun Ilıcalı'nın yaptığı Yağmur Tanrısevsin paylaşımı olay oldu. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'yi Hatayspor deplasmanında yalnız bırakmadı. Hatay'a giderek sarı-lacivertli ekibin 2-1 galip geldiği maçta takımına destek verdi.

            Ilıcalı, Hadise'nin yerine 'O Ses Türkiye' yarışma programının jürisine katılan Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le maçı takip etti. ve oyuncuyla çektirdiği kareyi yayınladı.

            Yeni sezonu 2 Ekim Cumartesi akşamı başlayacak 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisinde; Oğuzhan Koç'un yanı sıra Murat Boz, Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk yer alıyor.

            Acun Ilıcalı'nın paylaşımı gündem oldu
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
            Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın projesi dendi üstüne eski sevgiliyle paylaşım geldi! Dudak dudağa yakalanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç...
                SON DAKİKA