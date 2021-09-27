Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Uyanış Büyük Selçuklu'nun ilk sezonunu merakla takip eden izleyiciler yeni sezon hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Uyanış Büyük Selçuklu 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte yeni sezona dair detaylar...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son fragmanda "Yakında başlayacak" açıklaması yer aldı.
İşte merak edilenler;
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİ ÖZET
Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.
İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?