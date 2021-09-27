Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı Masterchef kesik yedi TV 8'e veda vakti! Reytingler kötüydü resmi açıklama da Acun Ilıcalı'dan

Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakması Masterchef kesik yedi TV 8'e veda vakti! Reytingler kötüydü resmi açıklama da Acun Ilıcalı'dan... Ekranlarında sevilen yarışma programı Masterchef'e soğuk duş. Geride bıraktığımız 3 sezon ekranlarda fırtınalar estiren ancak bu sezon bekleneni bir türlü veremeyen Masterchef'e O Ses Türkiye'ye darbesi geldi. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Masterchef'in ipinin çekildiği resmen ortaya çıkmış oldu. İşte haberin detayları.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde büyük bir heyecan yaşanıyordu. Tansiyonun arttığı yarışmanın son bölümünde ise Hamza ekranlara ve yarışmaya veda etmişti.
Hamza'nın Masterchef'e vedası damgasını vurmuşken; yarışma hakkında skandal bir gerçek ortaya çıktı. Acun Ilıcalı durumu bizzat açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…