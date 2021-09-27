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    • Magazin
    • 27.09.2021 14:48
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    • 27.09.2021 14:48
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    Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı Masterchef kesik yedi TV 8'e veda vakti! Reytingler kötüydü resmi açıklama da Acun Ilıcalı'dan

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in ekranlara veda vakti geldi çattı. Geçen sezon hem sosyal medyada hem de reytinglerde eline su dökülemeyen Masterchef, haftanın her günü yayınlanıyordu. Diğer bir yandan da Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir ile Kırmızı Oda dizisi TV 8 ekranlarında boy gösteriyordu. Bu nedenle de O Ses Türkiye, izleyiciyle buluşmamıştı. Ancak yeni sezon Masterchef kesiğiyle geliyor. Bu doğrultu da bu sezon reytinglerinin düştüğü iddia edilen Masterchef yayın kalkıyor. Açıklama ise Acun Ilıcalı'dan geldi. İşte detaylar.

    Masterchef kesik yedi yayından kalkıyor!

    Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakması Masterchef kesik yedi TV 8'e veda vakti! Reytingler kötüydü resmi açıklama da Acun Ilıcalı'dan... Ekranlarında sevilen yarışma programı Masterchef'e soğuk duş. Geride bıraktığımız 3 sezon ekranlarda fırtınalar estiren ancak bu sezon bekleneni bir türlü veremeyen Masterchef'e O Ses Türkiye'ye darbesi geldi. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Masterchef'in ipinin çekildiği resmen ortaya çıkmış oldu. İşte haberin detayları.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde büyük bir heyecan yaşanıyordu. Tansiyonun arttığı yarışmanın son bölümünde ise Hamza ekranlara ve yarışmaya veda etmişti.

    Hamza'nın Masterchef'e vedası damgasını vurmuşken; yarışma hakkında skandal bir gerçek ortaya çıktı. Acun Ilıcalı durumu bizzat açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

        Acun Ilıcalı'nın kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapması akıllarda birçok soru işaretinin oluşmasına neden olmuştu. O Ses Türkiye jürisinin belli olduğu bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, görenleri dehşete düşürmüştü.

        Hadise'nin yer almaması ve Masterchef'in yayından kaldırılması hakkında çıkan yorumlar ise akılları allak bullak etti.

        Kısa bir süre önce ise O Ses Türkiye'nin yeni sezonuna ait fragman resmen yayınlandı. Cuma günleri hariç her gün ekranlara gelen başarılı yarışmanın ise 2 Ekim gününden itibaren belli günleri yayından kaldırılacak.

            Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyaz ve Murat Boz gibi isimlerin yer aldığı O Ses Türkiye'nin haftanın belli günlerine yayılacağı düşünülüyor. Cuma günleri Kırmızı Oda dizisinin ekranlara gelmesi;

            O Ses Türkiye'nin yayın gününü 3 güne çıkarırken, Masterchef'in ise 6 günden 3 güne düşürülmesi planlandı.

            Uzun bir aradan sonra ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın ilk bölümüne ait fragmansa resmen yayınlandı. Keyifli anların yaşandığı O Ses Türkiye fragmanında bir yarışmacının ise jüri üyesini etkisi altına alındığı görüldü.

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