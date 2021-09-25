Bir Zamanlar Çukurova'da bir yıkan bir de mutlu eden olay! Harap eden sonla ciğerleri parçalayacak!

Bu hafta izleyicileri şok eden bir bölümle ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ismin daha ayrılacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Çukurova'da doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonun ilk bölümlerinde diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Bilindiği üzere Hande Soral'ın veda haberi izleyicileri üzmüştü. Yeni sezon ilk bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan isimler dikkat çekerken bir veda yaşanacağı iddiası moralleri bozacak. Ayrıca son bölümde Demir'den Züleyha'ya bir mektup geldi. Demir'in yüzüğü, Züleyha'yı yeniden umutlandırırken akıllara "Murat Ünalmış Bir Zamanlar Çukurova'ya geri mi dönüyor" sorusunu getirdi.

MURAT ÜNALMIŞ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeni bölüm fragmanında Demir'in yüzüğünün bulunması ve Züleyha'nın "Ölmemiş yaşıyor" sözleri dikkat çekti. Bu olay Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor ihtimalini düşündürdü.