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    • Magazin
    • 26.09.2021 09:12
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    • 26.09.2021 09:14
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    Bir Zamanlar Çukurova'da bir yıkan bir de mutlu eden olay! Harap eden sonla ciğerleri parçalayacak!

    Harap eden sonla ciğerleri parçalayacak! Bir Zamanlar Çukurova'da bir yıkan bir de mutlu eden olay! Heyecanlandıran gelişmelerin peş peşe yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'da herkesi umutlandıran bir olay oldu. Son bölümde Demir'in yüzüğünün bulunması ve Züleyha'nın "Ölmemiş yaşıyor" sözleri dikkat çekti. Bu olay Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor ihtimalini düşündürdü. Yeni sezonun ilk bölümünde doktor Ümit'i canlandıran Hande Soral veda etti ve İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü isimler dahil olmuştu. Son olarak kulislerde sık sık gündeme getirilen bir iddia şok etkisi yaratacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Kerem Alışık'ın diziye veda edeceği iddiası izleyicileri üzdü.

    Bir Zamanlar Çukurova’da bomba gelişme!

    Bu hafta izleyicileri şok eden bir bölümle ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ismin daha ayrılacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Çukurova'da doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonun ilk bölümlerinde diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Bilindiği üzere Hande Soral'ın veda haberi izleyicileri üzmüştü. Yeni sezon ilk bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan isimler dikkat çekerken bir veda yaşanacağı iddiası moralleri bozacak. Ayrıca son bölümde Demir'den Züleyha'ya bir mektup geldi. Demir'in yüzüğü, Züleyha'yı yeniden umutlandırırken akıllara "Murat Ünalmış Bir Zamanlar Çukurova'ya geri mi dönüyor" sorusunu getirdi.

    MURAT ÜNALMIŞ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Yeni bölüm fragmanında Demir'in yüzüğünün bulunması ve Züleyha'nın "Ölmemiş yaşıyor" sözleri dikkat çekti. Bu olay Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor ihtimalini düşündürdü.

    ORTADAN KAYBOLMUŞTU

    Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan kargaşada Demir ortadan kaybolmuştu.

    ŞOK EDECEK VEDA

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık 106 ya da 107. bölümde diziye veda edecek.

        HAKAN, ZÜLEYHA'NIN GÜVENİNİ KAZANIYOR

        Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır.

        Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

        KEREM ALIŞIK KİMDİR?

        İsmail Kerem Alışık 5 Haziran 1960'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı.

            İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

            DİZİLER

            Bir Zamanlar Çukurova - Ali Rahmet Fekeli (2018-günümüz)
            Kara Sevda - Ayhan (2017-2018)
            Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)
            Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)
            Baykuşların Saltanatı (2000)
            Zehirli Çiçek - Orhan (2000)
            Oyun Bitti - Demir Filibe (1997-1998)
            Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1997)

            FİLMOGRAFİ

            Arif V 216 - Ömer (2018)
            Şartlı Tahliye - Raif (2015)
            72. Koğuş - Berbat (2011)
            Saddam'ın Askerleri (2008)
            Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)
            Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)
            Dansöz - Zorro (2000)
            Ah Nalan Ah - Kemal (1988)
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