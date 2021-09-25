TikTok'ta 15 saniye video paylaşıyor hop milyonlar cebe! Cemre Solmaz paranın belini kırıyor! Aylık ne kadar kazanıyor? Son yıllarda özellikle genç kuşağı etkisi altına alan ve bir gelir kapısı haline dönüşen uygulamalardan biri de TikTok. Zaman zaman tartışmaların odağında olan Çin menşeili uygulamanın ekmeğini Türkiye'de yiyen isimlerden biri Cemre Solmaz. Ünlü Youtube ve Tiktok fenomeni Cemre Solmaz'ın hayatı merak ediliyor. Özel hayatının yanı sıra aylık kazancı da merak konusu...
Son dönemlerin en çok kullanılan uygulaması haline dönüşen TikTok var ettiği fenomenleri ile özellikle genç kuşağı etkisi altına almış bulunuyor. 7'den 70'e herkesin büyük biri ilgiyle takip ettiği Cemre Solmaz ise, en çok takipçiye sahip olan Türk Tiktok fenomenleri listesinin ilk sıralarında yer alıyor.
Öte yandan eğlenceli videoların ve çeşitli playbacklerin yayınlandığı bu platformda bulunan TikTok fenomenlerin ortaya çıkan kazançları ise, resmen dudakları uçuklatıyor! Peki, Cemre Solmaz ne kadar kazanıyor?