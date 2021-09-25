TikTok'ta 15 saniye video paylaşıyor hop milyonlar cebe! Cemre Solmaz paranın belini kırıyor! Aylık ne kadar kazanıyor?

Son dönemlerin en çok kullanılan uygulaması haline dönüşen TikTok var ettiği fenomenleri ile özellikle genç kuşağı etkisi altına almış bulunuyor. 7'den 70'e herkesin büyük biri ilgiyle takip ettiği Cemre Solmaz ise, en çok takipçiye sahip olan Türk Tiktok fenomenleri listesinin ilk sıralarında yer alıyor.