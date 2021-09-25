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    • Magazin
    • 25.09.2021 14:39
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    • 25.09.2021 14:39
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    TikTok'ta 15 saniye video paylaşıyor hop milyonlar cebe! Cemre Solmaz paranın belini kırıyor! Aylık ne kadar kazanıyor?

    Son dönemin en çok tartışılan telefon uygulaması TikTok aynı zamanda pek çok kişi için kazanç kapısı haline geldi. Onlardan biri de Cemre Solmaz. 2000 doğumlu genç sosyal medya fenomeninin hayatı TikTok'la değişti. Paraya para demeyen Cemre Solmaz için sonrasında Instagram ve Twitter'da da geldi. Genç kuşağı etkisi altına alan isimlerden biri olan Cemre Solmaz'ın aylık kazandı merak konusu. Pek çok reklam alan Cemre Solmaz ne kadar kazanıyor sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    TikTok 15 saniye video paylaşıyor hop milyonlar cebe!

    TikTok'ta 15 saniye video paylaşıyor hop milyonlar cebe! Cemre Solmaz paranın belini kırıyor! Aylık ne kadar kazanıyor? Son yıllarda özellikle genç kuşağı etkisi altına alan ve bir gelir kapısı haline dönüşen uygulamalardan biri de TikTok. Zaman zaman tartışmaların odağında olan Çin menşeili uygulamanın ekmeğini Türkiye'de yiyen isimlerden biri Cemre Solmaz. Ünlü Youtube ve Tiktok fenomeni Cemre Solmaz'ın hayatı merak ediliyor. Özel hayatının yanı sıra aylık kazancı da merak konusu...

    Son dönemlerin en çok kullanılan uygulaması haline dönüşen TikTok var ettiği fenomenleri ile özellikle genç kuşağı etkisi altına almış bulunuyor. 7'den 70'e herkesin büyük biri ilgiyle takip ettiği Cemre Solmaz ise, en çok takipçiye sahip olan Türk Tiktok fenomenleri listesinin ilk sıralarında yer alıyor.

    Öte yandan eğlenceli videoların ve çeşitli playbacklerin yayınlandığı bu platformda bulunan TikTok fenomenlerin ortaya çıkan kazançları ise, resmen dudakları uçuklatıyor! Peki, Cemre Solmaz ne kadar kazanıyor?

        Cemre Solmaz Ne Kadar Kazanıyor 2021?

        TikTok fenomenlerinin para kazanmak için iki yolu kullanması gerekiyor. Bunlardan ilki video izlenme başına TikTok'tan alınan ödeme iken, ikincisi sponsor alarak reklam yapma ihtimali oluyor.

        Öte yandan TikTok'un Türkiye'de en çok kazandırdığı isimlerden biri Cemre Solmaz oluyor. Peki, Cemre Solmaz ne kadar kazanıyor 2021? Cemre Solmaz net kazancı bilinmiyor.

        Cemre Solmaz'ın net bir kazancını hesaplamak için aldığı sponsorlukların ücretlerini bilmek gerekiyor. Bu pek mümkün olmayacağı için Cemre Solmaz'ın kazancı ile ilgili sadece TikTok videolarının izlenme oranından elde ettiği miktarı tahmin etmek mümkün oluyor.

            TikTok her videoda alınan 1000 izlenme başına kullanıcısına 1 dolar ödeme yapıyor. Cemre Solmaz'ın videoları ortalama olarak 2 milyon civarı izleniyor. Bu da bugünün kuruyla yaklaşık 17 bin TL civarı bir paraya denk geliyor.

            Son 24 saat içerisinde 4 video atan Cemre Solmaz'ın bir günlük kazancı ise bu hesaba göre, ortalama, 68 bin olduğu ortaya çıkıyor.

            CEMRE SOLMAZ KİMDİR?

            Cemre Solmaz, 2000 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Şuanda İstanbul'da yaşayan Cemre Solmaz'ın Youtube'da 1 milyondan fazla abonesi bulunmaktadır.

                Cemre Solmaz 2 yıllık hemşirelik eğitimi aldıktan sonra bir hastanede çalışmaya başlamıştır. Genç Youtuber ilk olarak Tiktok paylaşımlarıyla ünlü olmuştur. Ardından Youtube kanalı açan Cemre Solmaz şuanda Youtube'da 1,32 milyon abonesi vardır. Tiktok'ta ise 2 milyon civarında abonesi mevcuttur.
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                Haberler Magazin TikTok'ta 15 saniye video paylaşıyor hop milyonlar cebe! Cemre Solmaz paranın belini kırıyor! Aylık ne kadar kazanıyor?
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