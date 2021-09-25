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    • Magazin
    • 26.09.2021 09:08
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    • 26.09.2021 09:19
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    Cıngar çıkarttı hasmını mıhlayacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı: Asla müsamaha yok!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Hızır Reis'ten kimseye müsahama yok. En yakının vedasıyla cıngar çıkarttı hasmını mıhlayacak. ATV ekranlarında 2015 yılından bu yana fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonda olay olacak gelişmelerle izleyicisini ağırlayacak. Hüseyin Avni Danyal'ın vedasının kesinleşmesinin ardından izleyiciler İlyas karakteriyle büyük takdir toplayan Ozan Akbaba'nın veda edip etmeyeceğini yeni sezon ilk bölümde öğrenecek. Ayrıca dizinin kadrosuna dahil olan usta oyuncular Levent Ülgen ve Uğur Yücel EDHO'ya büyük heyecan katacak. Heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı gelecek günlerde yayınlanacak.

    takvim.com.tr
    EDHO 200. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon için geri sayım sürüyor. Uğur Yücel ve Levent Ülgen gibi usta isimleri kadrosuna katan dizide heyecan dorukta olacak. Sezon finalinde Hızır Çakırbeyli, İdris ve Tufan Reis cezaevine girmişti. Hüseyin Avni Danyal bu sezon Yargı dizisinde oynayacak ve canlandırdığı Tufan karakterinin vedasıyla yeni bir dönem başlayacak. Ayrıca İlyas'ı canlandıran Ozan Akbaba'nın EDHO'ya veda edeceği söylentileri izleyicileri şaşırtan gelişmelerden birisi oldu. Bu nedenle özellikle dizilerin başlamasının hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı için heyecan giderek artıyor.

    YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

    7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor.

    İKİ YENİ TRANSFER

    Heyecanın dorukta olacağı yeni sezon öncesinde kadroya iki usta isim dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'nın efsane ismi olan Levent Ülgen dizinin yapım şirketiyle el sıkıştı.

        BİR VEDA

        Ayrıca Tufan Reis karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda dizinin kadrosunda ayrılacak ve Yargı dizisiyle yoluna devam edecek.

        İLYAS ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELİYOR

        Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

        Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

            İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

            Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor.

            Ozan Akbaba'nın akıbeti yeni sezon ilk bölümlerinde belli olacak.
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            Haberler Magazin Cıngar çıkarttı hasmını mıhlayacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı: Asla müsamaha yok!
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