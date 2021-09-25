Cıngar çıkarttı hasmını mıhlayacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı: Asla müsamaha yok!

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon için geri sayım sürüyor. Uğur Yücel ve Levent Ülgen gibi usta isimleri kadrosuna katan dizide heyecan dorukta olacak. Sezon finalinde Hızır Çakırbeyli, İdris ve Tufan Reis cezaevine girmişti. Hüseyin Avni Danyal bu sezon Yargı dizisinde oynayacak ve canlandırdığı Tufan karakterinin vedasıyla yeni bir dönem başlayacak. Ayrıca İlyas'ı canlandıran Ozan Akbaba'nın EDHO'ya veda edeceği söylentileri izleyicileri şaşırtan gelişmelerden birisi oldu. Bu nedenle özellikle dizilerin başlamasının hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı için heyecan giderek artıyor.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor.