Cıngar çıkarttı hasmını mıhlayacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı: Asla müsamaha yok!

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon için geri sayım sürüyor. Uğur Yücel ve Levent Ülgen gibi usta isimleri kadrosuna katan dizide heyecan dorukta olacak. Sezon finalinde Hızır Çakırbeyli, İdris ve Tufan Reis cezaevine girmişti. Hüseyin Avni Danyal bu sezon Yargı dizisinde oynayacak ve canlandırdığı Tufan karakterinin vedasıyla yeni bir dönem başlayacak. Ayrıca İlyas'ı canlandıran Ozan Akbaba'nın EDHO'ya veda edeceği söylentileri izleyicileri şaşırtan gelişmelerden birisi oldu. Bu nedenle özellikle dizilerin başlamasının hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı için heyecan giderek artıyor.
YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR
7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor.
İKİ YENİ TRANSFER
Heyecanın dorukta olacağı yeni sezon öncesinde kadroya iki usta isim dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'nın efsane ismi olan Levent Ülgen dizinin yapım şirketiyle el sıkıştı.