3 ismin defteri dürüldü dünyası başına yıkılacak! Kırmızı Oda'dan bir uçan bir de kaçan!

TV8'de 2. sezonuyla ekranlara gelen Kırmızı Oda'da 3 önemli ayrılık yaşandı. Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından Uğur Yücel de projeden ayrılarak EDHO'ya katıldı. Yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye bu sezon pek çok ünlü isim oldu. Usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak. Yalan Dünya dizisinde Açılay karakterini oynayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirmeye başladı. Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştiriyor. Son kulis bilgilerine göre, usta oyuncu Uğur Yücel EDHO kadrosuna katıldı.

2. SEZON BAŞLADI

Cuma akşamlarının en çok sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda'da 2. sezonda bomba gibi bölümlerle izleyici karşısına çıktı. Erken Petekkaya, Yiğit Özşener ve son olarak da Uğur Yücel'in vedaları izleyicileri üzdü.