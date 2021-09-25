Hem EDHO hem de Kurtlar Vadisi'nden çağ açacak transferler! Teşkilat'ın 3 silahşörü düşmanını topa tutacak!

Teşkilat'ın 3 silahşörü düşmanını topa tutacak! Hem EDHO hem de Kurtlar Vadisi'nden çağ açacak transferler... Teşkilat dizisinin ikinci sezonu bu hafta başlıyor. Dizinin 2. sezon 3. tanıtımı geçen hafta TRT1 ekranlarında yayınlandı. Turgut Tunçalp, Hakan Boyav ve Gürkan Uygun bu sezon dizinin yeni transferleri olarak ekranlarda olacak. Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'u kadrosuna katarak güçlendiren Teşkilat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tunçalp'i de kadrosuna kattı. Yayınlanan tanıtımda Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp sahneleri heyecanı doruklara çıkardı.

BU HAFTA BAŞLIYOR

1. sezonuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Teşkilat dizisinin ikinci sezonu bu hafta başlıyor. Pazar akşamı dizi ekranlarda olacak.