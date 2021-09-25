2. sezonda öyle bir isim geliyor ki herkes şaşkın! Alparslan Büyük Selçuklu'da ayrılık kol geziyor!

Uyanış Büyük Selçuklu 2. sezonda yoluna Alparslan Büyük Selçuklu olarak devam edecek. Yeni kadrosuyla dikkat çeken Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Türk tarihinin önemli isimlerinden birisi olan ve 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan gelişmeleri aktaracak. Sultan Alparslan'ı ünlü oyuncu Barış Arduç'un canlandıracağı dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmazken temponun yüksek olacağı Alparslan'da son olarak kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca ve Esila Umut katıldı. Heyecanla beklenen projede bir isim daha ayrıldı.

ŞOK AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.