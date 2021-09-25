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    • Magazin
    • 25.09.2021 14:52
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    • 25.09.2021 14:52
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    Kırmızı Oda'dan bir uçan bir de kaçan! 3 ismin defteri dürüldü dünyası başına yıkılacak

    TV8'de 2. sezonuyla ekranlara gelen Kırmızı Oda'da 3 önemli ayrılık yaşandı. Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından Uğur Yücel de projeden ayrılarak EDHO'ya katıldı. Yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye bu sezon pek çok ünlü isim oldu. Usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak. Yalan Dünya dizisinde Açılay karakterini oynayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirmeye başladı. Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştiriyor. Son kulis bilgilerine göre, usta oyuncu Uğur Yücel EDHO kadrosuna katıldı.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda’dan bir uçan bir de kaçan! 3 ismin defteri dürüldü dünyası başına yıkılacak

    Kırmızı Oda'dan bir uçan bir de kaçan! 3 ismin defteri dürüldü dünyası başına yıkılacak. 2. sezon ilk bölümü geçen hafta yayınlanan Kırmızı Oda'da flaş isimler kadroya katılıyor. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kırmızı Oda arasında çok konuşulacak transfer gelişmesi yaşandı. Projeye Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi isimler katıldı. Son olarak da projeye katılan iki isim çok konuşuldu. Erken Petekkaya, Yiğit Özşener ve son olarak da Uğur Yücel'in peş peşe vedaları izleyicileri kahreden gelişmelerden oldu. Kırmızı Oda 2. sezonunda insan öykülerinin süresi daha uzun oluyor.

    2. SEZON BAŞLADI

    Cuma akşamlarının en çok sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda'da 2. sezonda bomba gibi bölümlerle izleyici karşısına çıktı. Erken Petekkaya, Yiğit Özşener ve son olarak da Uğur Yücel'in vedaları izleyicileri üzdü.

    UĞUR YÜCEL EDHO'DA

    Son olarak kulislerde usta oyuncu Uğur Yücel'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldığı da konuşulmaya başlandı.

    Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu.

        Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak. Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek.

        Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek.

        UĞUR YÜCEL KİMDİR?

        1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı.

            1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı. Bunların dışında, Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.

            Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.
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            Haberler Magazin Kırmızı Oda'dan bir uçan bir de kaçan! 3 ismin defteri dürüldü dünyası başına yıkılacak
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