Kırmızı Oda'dan bir uçan bir de kaçan! 3 ismin defteri dürüldü dünyası başına yıkılacak. 2. sezon ilk bölümü geçen hafta yayınlanan Kırmızı Oda'da flaş isimler kadroya katılıyor. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kırmızı Oda arasında çok konuşulacak transfer gelişmesi yaşandı. Projeye Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi isimler katıldı. Son olarak da projeye katılan iki isim çok konuşuldu. Erken Petekkaya, Yiğit Özşener ve son olarak da Uğur Yücel'in peş peşe vedaları izleyicileri kahreden gelişmelerden oldu. Kırmızı Oda 2. sezonunda insan öykülerinin süresi daha uzun oluyor.

2. SEZON BAŞLADI

Cuma akşamlarının en çok sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda'da 2. sezonda bomba gibi bölümlerle izleyici karşısına çıktı. Erken Petekkaya, Yiğit Özşener ve son olarak da Uğur Yücel'in vedaları izleyicileri üzdü.