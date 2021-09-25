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    • Magazin
    • 25.09.2021 12:38
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    • 25.09.2021 12:38
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    Hande Erçel duştan paylaşım yapmaya alıştı hızını alamadı bir tane daha! Sevgilisi Kerem Bürsin'le duş yetmedi şimdi de...

    Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen Hande Erçel, sosyal medyayı da oldukça etkili kullanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kerem Bürsin'le rol arkadaşlığını özel hayatına taşıyan Hande Erçel hem işte hem de aşkta kazanınca yüzü gülüyor. Daha önce de pek çok kez duş sonrası fotoğraf paylaşan hatta sevgilisi Kerem Bürsin'le duş sahnesi çeken Hande Erçel güzelliğiyle baş döndürdü. Hande Erçel'in fotoğrafı ise binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Hande Erçel duştan paylaşım yapmaya alıştı

    Hande Erçel duştan paylaşım yapmaya alıştı hızını alamadı bir tane daha! Sevgilisi Kerem Bürsin'le duş yetmedi şimdi de... Son yıllarda yıldızını daha daha parlatan isimlerden biri olan Hande Erçel sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le doludizgin aşk yaşayan 28 yaşındaki Hande Erçel son paylaşımıyla yine olay yarattı. Duştan çıktıktan sonra paylaşım yapan Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını ünvanını hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. İşte Hande Erçel'in olay olan o paylaşımı.

    Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlarda yerini bir seneyi aşkın süredir alan hande Erçel uzun bir sezonun ardından tatilde yorgunluğunu atmayı tercih etti.

    Önce kız arkadaşlarıyla gittiği tatilde kırmızı bikinisiyle olay olan hande Erçel şimdi de sevgilisi Kerem Bürsin'le gitmiş olduğu tatilde resmen döktürdü. Paylaşımlarına asla dur durak vermeyen Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu.

        Güneşin Kızları dizisiyle adını duyuran ve oldukça beğenilen Hande Erçel şimdi de Sen çal Kapımı dizisiyle bir seneyi aşkın süre ekranlara geldi.

        Ekranlara giriş yaptığı andan bu yana oldukça beğenilen ve rol aldığı her diziyle sevilen Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarına bu aralar ağırlık verdi. Paylaşımlarıyla görenlerin ağzını açık bırakan Erçel'den şimdi de duş sonrası ıslak fotoğraflar geldi.

        Yine Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan rol arkadaşı Kerem Bürsin'la aşk yaşayan Hande Erçel son zamanlarda oldukça mutlu. Son olarak Murat Dalkılıç'la olan ilişkisini bitiren Hande Erçel aşkı ünlü ve yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'de buldu.

            Son zamanlarda tatile giden hande Erçel'in sevgilisine verdiği o pozlar sosyal medyada gündem oldu. Dizinin başından bu yana Kerem Bürsin'le oldukça güzel bir ilişki yaşayan Hande Erçel hem aşkı hem de kariyer hayatını tam anlamıyla oturtmuş durumda.

            Bir süre boyunca dinlenmek istediğini belirten hande Erçel'in yeni bir projede yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

            Önümüzdeki sezon TV ekranları yerine sinema filmini tercih eden Hande Erçel geçtiğimiz günlerde de dünyanın en güzel kadını seçildi.

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            Haberler Magazin Hande Erçel duştan paylaşım yapmaya alıştı hızını alamadı bir tane daha! Sevgilisi Kerem Bürsin'le duş yetmedi şimdi de...
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