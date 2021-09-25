Hande Erçel duştan paylaşım yapmaya alıştı hızını alamadı bir tane daha! Sevgilisi Kerem Bürsin'le duş yetmedi şimdi de... Son yıllarda yıldızını daha daha parlatan isimlerden biri olan Hande Erçel sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le doludizgin aşk yaşayan 28 yaşındaki Hande Erçel son paylaşımıyla yine olay yarattı. Duştan çıktıktan sonra paylaşım yapan Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını ünvanını hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. İşte Hande Erçel'in olay olan o paylaşımı.