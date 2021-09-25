Arka Sokaklar'da firar eden edene! Giden geri gelmiyor apar topar ayrılığın asıl nedeni ortaya çıktı. 3 sezondur Bahar Ayan karakteriyle adından sürekli söz ettiren Merve Oflaz'ın projeden neden ayrıldığını açıkladı. Arka Sokaklar'da yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. 16. sezonun ilk bölümünde 5 efsane isim yer almadı. Alp Akar, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Cuma akşamları heyecanla takip edilen projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle dahil oldu. Merve Oflaz'ın ayrılık nedeni ise merak konusuydu. Ünlü oyuncu ayrılığı hakkında merak edilen soruyu yanıtladı.
4 YILDIR...
Merve Oflaz yaptığı açıklamada, "Arka Sokaklar'dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.
4 yıldır yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." ifadelerini kullandı.
İKİ YENİ İSİM
Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.