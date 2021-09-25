Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı: Asla müsamaha yok! Cıngar çıkarttı hasmını mıhlayacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Hızır Reis'ten kimseye müsahama yok. En yakının vedasıyla cıngar çıkarttı hasmını mıhlayacak. ATV ekranlarında 2015 yılından bu yana fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonda olay olacak gelişmelerle izleyicisini ağırlayacak. Hüseyin Avni Danyal'ın vedasının kesinleşmesinin ardından izleyiciler İlyas karakteriyle büyük takdir toplayan Ozan Akbaba'nın veda edip etmeyeceğini yeni sezon ilk bölümde öğrenecek. Ayrıca dizinin kadrosuna dahil olan usta oyuncular Levent Ülgen ve Uğur Yücel EDHO'ya büyük heyecan katacak. Heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı gelecek günlerde yayınlanacak.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor.