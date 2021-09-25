Dilek Albayrak kimdir? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme herkesi gözyaşlarına boğan Dilek olayı nedir? Kan donduran hikaye…

17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin'in stüdyoda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek'in eşi Bahattin ise araya girerek, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.