Dilek Albayrak kimdir? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme herkesi gözyaşlarına boğan Dilek olayı nedir? Kan donduran hikaye…

Dilek Albayrak kimdir? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme herkesi gözyaşlarına boğan Dilek olayı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bir hikaye anlatıldı ve Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına eşi ile birlikte katılarak itirafları ile şoke eden Dilek Albayrak'ın hayatına dair bilgiler merak edildi. İşte ayrıntılar...
DİDEM ARSLAN LE VAZGEÇME DİLEK ALBAYRAK HİKAYESİ KAN DONDURDU!
Dilek Albayrak'ın itirafları izleyicinin yüreğini yaktı. 12 yaşından beri ailesi tarafından cinsel istismara uğradığını ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandığını iddia edilen Dilek Albayrak, programa eşi Bahattin Albayrak ile katıldı.
17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin'in stüdyoda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.
Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek'in eşi Bahattin ise araya girerek, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.
"KAYINVALİDEM BANA AŞIKTI"
Dilek'in kocası Bahattin'in "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim." ifadelerini kullanmasıyla birlikte stüdyo karıştı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.