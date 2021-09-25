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    • Magazin
    • 25.09.2021 17:16
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    • 25.09.2021 17:21
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    Dilek Albayrak kimdir? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme herkesi gözyaşlarına boğan Dilek olayı nedir? Kan donduran hikaye…

    İzleyiciler tarafından gündemde yoğun bir şekilde Dilek Albayrak kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Hafta içi her gün Show TV’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına ilginç hikayeleri olan kişiler katılmaya devam ediyor. Dilek Albayrak olayı ise herkesi şaşkına çevirdi ve kan donduran olayın detayları izleyicileri ekrana kilitledi. Peki Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de herkesi gözyaşlarına boğan Dilek olayı nedir? İşte hayat hikayesi…

    takvim.com.tr
    Dilek Albayrak kimdir?

    Dilek Albayrak kimdir? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme herkesi gözyaşlarına boğan Dilek olayı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bir hikaye anlatıldı ve Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına eşi ile birlikte katılarak itirafları ile şoke eden Dilek Albayrak'ın hayatına dair bilgiler merak edildi. İşte ayrıntılar...

    DİDEM ARSLAN LE VAZGEÇME DİLEK ALBAYRAK HİKAYESİ KAN DONDURDU!

    Dilek Albayrak'ın itirafları izleyicinin yüreğini yaktı. 12 yaşından beri ailesi tarafından cinsel istismara uğradığını ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandığını iddia edilen Dilek Albayrak, programa eşi Bahattin Albayrak ile katıldı.

    17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin'in stüdyoda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

    Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek'in eşi Bahattin ise araya girerek, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.

    "KAYINVALİDEM BANA AŞIKTI"

    Dilek'in kocası Bahattin'in "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim." ifadelerini kullanmasıyla birlikte stüdyo karıştı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.

        Eşi Bahattin Yanık, kayınvalidesinin içeceğine ilaç atarak uyuttuğunu ve kendisi uyuduktan sonra eşini başka şahıslara istismar ettirdiğini açıkladı. Yayın esnasında itiraflarıyla yürek Dilek'in amcası programa telefon aracılığıyla bağlanarak, genç kadının ve eşinin anlattığı her şeyi reddederek yalanladı.

        Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağarken isimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı, "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

        DİLEK ALBAYRAK KİMDİR?

        Dilek Albayrak, 2003 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 17 yaşında olan Albayrak, Bahattin Yanık ile evlidir. Show Tv'de Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılıp milyonların yüreğini dağlayan genç kadın şimdilerde yaşadığı zulmün faillerinin ceza almasını istiyor.

        Dilek Albayrak hakkında yeterli biyografik bilgiye ulaşılamamaktadır.
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