Kuruluş Osman'dan EDHO atağı! Hızır Çakırbeyli'nin oğlu için dev hamle apar topar oraya geçecek. 3. sezonuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisi bu sezon kadrosuna 16 yeni isim daha katıldı. Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 1, 2 ve 3. sezonlarında Ömer Çakırbeyli karakterine hayat veren Can Bartu Arslan'ın yeni projesi belli oldu. 3. sezonun son bölümünde karakterin senaryo gereği yurtdışına çıkması nedeniyle diziden ayrılmıştı. Can Bartu Arslan Kuruluş Osman'a transfer oldu. Bu transfer Kuruluş Osman izleyicilerinde büyük bir heyecan yarattı. Can Bartu Arslan'ın dizide hangi tarihi karakteri canlandıracağı açıklanmadı.

16 YENİ İSİMLE GERİ DÖNÜYOR

ATV'de 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisi bu sezon kadrosuna 16 yeni isim dahil oldu.