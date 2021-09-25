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    • Magazin
    • 25.09.2021 16:59
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    • 25.09.2021 17:00
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    Kuruluş Osman'dan EDHO atağı! Hızır Çakırbeyli'nin oğlu için dev hamle apar topar oraya geçecek

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman dizileri arasında dikkat çeken bir transfer atağı yaşandı. Hızır Çakırbeyli'nin oğlunu oynayan Can Bartu Arslan için hamle yapıldı. Yeni sezonunda seyircileri heyecanlandıracak gelişmeleri aktaracak olan Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Bozdağ Film ve ATV tarafından yapılan açıklamada, dizinin kadrosuna 16 yeni ismin dahil olduğu duyuruldu. Bu isimlerden birisi de Can Bartu Arslan. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ilk 3 sezonunda Ömer Çakırbeyli karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karaktere vereceği henüz belli olmadı.

    takvim.com.tr
    Ünlü isim hangi dizide oynayacak?

    Kuruluş Osman'dan EDHO atağı! Hızır Çakırbeyli'nin oğlu için dev hamle apar topar oraya geçecek. 3. sezonuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisi bu sezon kadrosuna 16 yeni isim daha katıldı. Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 1, 2 ve 3. sezonlarında Ömer Çakırbeyli karakterine hayat veren Can Bartu Arslan'ın yeni projesi belli oldu. 3. sezonun son bölümünde karakterin senaryo gereği yurtdışına çıkması nedeniyle diziden ayrılmıştı. Can Bartu Arslan Kuruluş Osman'a transfer oldu. Bu transfer Kuruluş Osman izleyicilerinde büyük bir heyecan yarattı. Can Bartu Arslan'ın dizide hangi tarihi karakteri canlandıracağı açıklanmadı.

    16 YENİ İSİMLE GERİ DÖNÜYOR

    ATV'de 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisi bu sezon kadrosuna 16 yeni isim dahil oldu.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman dizileri arasında dikkat çeken bir transfer atağı yaşandı. Hızır Çakırbeyli'nin oğlunu oynayan Can Bartu Arslan için hamle yapıldı.

    Yeni sezonunda seyircileri heyecanlandıracak gelişmeleri aktaracak olan Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Bozdağ Film ve ATV tarafından yapılan açıklamada, dizinin kadrosuna 16 yeni ismin dahil olduğu duyuruldu.

        Bu isimlerden birisi de Can Bartu Arslan. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ilk 3 sezonunda Ömer Çakırbeyli karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karaktere vereceği henüz belli olmadı.

        3. sezonun son bölümünde karakterin senaryo gereği yurtdışına çıkması nedeniyle diziden ayrılmıştı. Yaşanan bu gelişme Kuruluş Osman izleyicilerin büyük bir heyecan yaratırken ünlü oyuncu Can Bartu Arslan'ın dizide hangi tarihi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.

        CAN BARTU ASLAN KİMDİR?

        Can Bartu Arslan, 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Arslan, çocuk yaşta oyunculuğa başladı. İlk dizisine 8 yaşındayken Cennet'in Çocukları projesi ile başladı. 2018'de Okan Universitesi Konservatuar Tiyatro bölümünü tam burslu olarak kazandı.

            OYNADIĞI DİZİLER

            Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / 2015-2019
            Ulan İstanbul / 2014-2015
            Galip Derviş / 2013
            Annem Uyurken / 2012

            Köstebekgiller / 2012
            Çılgın Dostlar / 2009-2011
            Es Es / 2009
            Cennet'in Çocukları / 2008
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