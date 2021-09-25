Camdaki Kız'da beklenen nihayet oldu o ismi gören şok geçirecek! Söylentiler gerçek çıktı senaryo komple değişecek. Camdaki Kız Cihangir Ceyhan'ı transfer etti, sosyal medya yıkıldı. Bu yıl 2. sezonuyla ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde Hayri bilmecesi çözülüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanında uyarlanan diziden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sıfır Bir, Çukur ve Alev Alev dizisindeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cihangir Ceyhan'a, Camdaki Kız dizisiyle anlaştı ve ilk kez boy gösterdi. Menajer krizinin çözülmesinin ardından bu teklifi kabul eden ünlü oyuncu bir süredir gizemini koruyan Hayri karakteriyle karşımıza çıkıyor.

TEKLİFLER GELİYOR

Camdaki Kız Cihangir Ceyhan'a teklif uçurmuştu. Ünlü ismin kararı ise artık netleşiyor. Geçtiğimiz hafta 2. sezonuyla ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde Hayri bilmecesi çözülüyor.