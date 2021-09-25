Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya yeni kanka Survivor'dan! Aralarından su sızmıyor geceler boyunca... Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift özel hayatları hakkında ser verip sır vermeseler de yine pek çok detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kanka oldu. İkilinin pozlarını Survivor Berkan paylaşınca beğeni topladı.
Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
İkili, son olarak yakın arkadaşları Cemal Can ile birlikte Acun Ilıcalı'nın uçağında kendilerine yer buldu.