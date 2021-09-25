Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya yeni kanka Survivor'dan! Aralarından su sızmıyor geceler boyunca...

"AYÇA'NIN TATLI DİLİ BENİ MUTLU EDİYOR"

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkisi hakkında "Beni mutlu ediyor. sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni." demişti.