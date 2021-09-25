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    • Magazin
    • 25.09.2021 11:49
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    • 25.09.2021 11:49
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    Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya yeni kanka Survivor'dan! Aralarından su sızmıyor geceler boyunca...

    Acun llıcalı'nın, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi. Acun Ilıcalı sayesinde tanıdığımız Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medya hesaplarını gözlerden uzak tutsa da yine de kaçamıyor. Geçtiğimiz günlerde bebek beklediğine dair iddialar ortaya atılan Ayça Çağla Altunkaya yeni kankasını Survivor'dan buldu. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Survivor'da yarışan o ismin sevgilisiyle kanka oldu. İşte detaylar...

    Ayça Çağla Altunkaya’ya yeni kanka Survivor’dan!

    Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya yeni kanka Survivor'dan! Aralarından su sızmıyor geceler boyunca... Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift özel hayatları hakkında ser verip sır vermeseler de yine pek çok detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kanka oldu. İkilinin pozlarını Survivor Berkan paylaşınca beğeni topladı.

    Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

    İkili, son olarak yakın arkadaşları Cemal Can ile birlikte Acun Ilıcalı'nın uçağında kendilerine yer buldu.

        Eski Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın kanka olduğu ortaya çıktı.

        GECE BOYUNCA DANS ETTİLER

        Acun Ilıcalı da birlikte bir selfie'yi paylaşarak dikkat çekti. Berkan Karabulut paylaşımında "Anlık planların hastasıyız" dedi. Ekip hep birlikte Antalya'ya bir DJ performansını dinleyemeye gitti.

        Onuk ve Altunkaya'nın yakınlığı ve gece boyunca birlikte dans etmesi gözlerden kaçmadı.

            "AYÇA'NIN TATLI DİLİ BENİ MUTLU EDİYOR"

            Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkisi hakkında "Beni mutlu ediyor. sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni." demişti.

            Öte yandan formuna dikkat eden Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda görüntülendi. Altunkaya'nın spor salonundaki görüntüleri sonrası hamilelik iddiaları ortaya atıldı.

            Magazin Fırtınası adlı bir sosyal medya hesabında yer alan fotoğrafta Altunkaya'nın karnındaki şişlik ise akıllara hamilelik iddiasını getirdi.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya yeni kanka Survivor'dan! Aralarından su sızmıyor geceler boyunca...
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