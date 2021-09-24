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    • Magazin
    • 24.09.2021 07:25
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    • 24.09.2021 07:25
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    Usta tiyatrocu Nedim Saban'dan CHP'li belediyeye tepki: Bize sansürcü orta çağ zihniyeti uyguluyorlar

    Usta tiyatrocu Nedim Saban oyununu programdan kaldıran CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. CHP'li belediyenin kendilerine sansür uyguladığını belirten Saban, "Kendilerine sansür, "Burada yapılan konserler, hiçbir kurala dikkat edilmeden devam ediyor. Hakkımızı mahkemede arayacağız." dedi.

    Usta tiyatrocudan CHP’li belediyeye tepki!

    Nedim Saban'ın kurucusu olduğu Tiyatrokare'nin oyunu Ağaçlar Ayakta Ölür, 29 Eylül'de Özgürlük Parkı'nda sahnelenecekti.

    Sabah'ta yer alan habere göre, oyunun programdan kaldırıldığını öğrenen Saban, "Kadıköy Belediyesi, sansürcü Orta Çağ zihniyeti uyguluyor" dedi ve ekledi: "Geçen ayki Ahududu oyunumuzda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle bize tebligat yollandı. Belediye gerekli düzeni sağlamak zorunda ama yapmıyor. Burada yapılan konserler, hiçbir kurala dikkat edilmeden devam ediyor. Hakkımızı mahkemede arayacağız."

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    Haberler Magazin Usta tiyatrocu Nedim Saban'dan CHP'li belediyeye tepki: Bize sansürcü orta çağ zihniyeti uyguluyorlar
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