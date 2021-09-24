Usta tiyatrocu Nedim Saban'dan CHP'li belediyeye tepki: Bize sansürcü orta çağ zihniyeti uyguluyorlar

Nedim Saban'ın kurucusu olduğu Tiyatrokare'nin oyunu Ağaçlar Ayakta Ölür, 29 Eylül'de Özgürlük Parkı'nda sahnelenecekti.

Sabah'ta yer alan habere göre, oyunun programdan kaldırıldığını öğrenen Saban, "Kadıköy Belediyesi, sansürcü Orta Çağ zihniyeti uyguluyor" dedi ve ekledi: "Geçen ayki Ahududu oyunumuzda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle bize tebligat yollandı. Belediye gerekli düzeni sağlamak zorunda ama yapmıyor. Burada yapılan konserler, hiçbir kurala dikkat edilmeden devam ediyor. Hakkımızı mahkemede arayacağız."