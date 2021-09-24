Sadakatsiz'de seyircinin tadını kaçıracak karar! Erteleme nedeni bu sözlerle duyuruldu artık senaryosu... 2. sezonu heyecanla beklenen Sadakatsiz'de yeni bölümlerinin heyecanı devam ediyor. Eylül başında sete çıkan ve ilk bölüm çekimleri tamamlanan dizi bu hafta ekranlarda yer almadı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler yeni sezon ilk bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyordu. Sadakatsiz'in yeni sezon ilk bölümünün neden yayınlanmadığı belli oldu. Kanal D tarafından yapılan son açıklamaya göre, dizinin yayın tarihi 29 Eylül olarak değiştirildi. İşte diziye dair son gelişmeler...

BÖLÜM ERTELENDİ

Ayın ik haftasına sete çıkan ve normal şartlarda bu hafta yayınlanması beklenen Sadakatsiz dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.