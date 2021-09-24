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    • Magazin
    • 24.09.2021 09:05
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    • 24.09.2021 09:05
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    Sadakatsiz'de seyircinin tadını kaçıracak karar! Erteleme nedeni bu sözlerle duyuruldu artık senaryosu...

    Eylül ayının ilk haftasına sete çıkan ve normal şartlarda bu hafta yayınlanması beklenen Sadakatsiz dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çarşamba günleri izleyicisini ağırlayan dizinin bu hafta ekranlarda olmadığı görüldü ve bu durumun nedeni izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin televizyon ekranlarında yer almamasının nedeni belli oldu. Kanal D tarafından yapılan son duyuruda dizinin yayın tarihi 29 Eylül olarak revize edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin eski senaristlerinin yazdığı yeni sezon ilk bölümün senaryosuna ek sahneler eklendi. Son olarak dizinin stok bölümleri olması için yeni sezon ikinci bölümden bazı sahnelerde çekildi.

    Sadakatsiz’de seyircinin tadını kaçıracak karar!

    Sadakatsiz'de seyircinin tadını kaçıracak karar! Erteleme nedeni bu sözlerle duyuruldu artık senaryosu... 2. sezonu heyecanla beklenen Sadakatsiz'de yeni bölümlerinin heyecanı devam ediyor. Eylül başında sete çıkan ve ilk bölüm çekimleri tamamlanan dizi bu hafta ekranlarda yer almadı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler yeni sezon ilk bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyordu. Sadakatsiz'in yeni sezon ilk bölümünün neden yayınlanmadığı belli oldu. Kanal D tarafından yapılan son açıklamaya göre, dizinin yayın tarihi 29 Eylül olarak değiştirildi. İşte diziye dair son gelişmeler...

    BÖLÜM ERTELENDİ

    Ayın ik haftasına sete çıkan ve normal şartlarda bu hafta yayınlanması beklenen Sadakatsiz dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    Çarşamba günleri izleyicisini ağırlayan dizinin bu hafta ekranlarda olmadığı görüldü ve bu durumun nedeni izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin televizyon ekranlarında yer almamasının nedeni belli oldu.

    Kanal D tarafından yapılan son duyuruda dizinin yayın tarihi 29 Eylül olarak revize edildi.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin eski senaristlerinin yazdığı yeni sezon ilk bölümün senaryosuna ek sahneler eklendi.

        Son olarak dizinin stok bölümleri olması için yeni sezon ikinci bölümden bazı sahnelerde çekildi.

        Sezon Finali Özeti

        Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir.

            Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür.

            Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

            Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.
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            Haberler Magazin Sadakatsiz'de seyircinin tadını kaçıracak karar! Erteleme nedeni bu sözlerle duyuruldu artık senaryosu...
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