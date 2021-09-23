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    • Magazin
    • 24.09.2021 06:58
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    • 24.09.2021 07:02
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    Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı: At izi it izine karıştı! Tekerine çomak sokacak

    Heyecan yaratan sahneleriyle dün akşam izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'den Züleyha'ya bir mektup geldi. Demir'in yüzüğü, Züleyha'yı yeniden umutlandırdı. Ayrıca Demir'den konağa Züleyha Yaman'a gelen bu mektup Yamanlar Konağı'nda büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. Kafasında büyük şüpheler olan Fekeli, Hakan'a bir şans vermek isteyerek onu şehir kulübünde yemeğe davet etti ve tüm niyeti olan biteni çözmekti. Fekeli'nin şüphelerinden haberdar olmayan Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsız olduğu açık açık belli etti. Bölüm sonrası Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı için heyecan sona erdi. Fekeli, at izi it izine karıştığını düşünerek Hakan Gümüşoğlu'nun tekerine çomak sokacak. Demir'den gelen mektubun büyük heyecan yarattığı bölümde Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirmeye başladı. Bir süredir Hakan'dan şüphe eden Fekeli ise onu yemeğe davet ederek işin aslını çözmeye çalıştı. Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesildi. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümün hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

    HAKAN, ZÜLEYHA'NIN GÜVENİNİ KAZANIYOR

    Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır.

    Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

    ŞİRKETTE BETÜL, KONAKTA ŞERMİN TERÖR ESTİRİYOR

    Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir. Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

        FEKELİ'DEN HAKAN'A 'HOŞGELDİN' YEMEĞİ

        Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır.

        Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

        DEMİR'İN YÜZÜĞÜ, ZÜLEYHA'YI YENİDEN UMUTLANDIRIYOR

        Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.

            ZÜLEYHA HANIMAĞALIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR

            Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır. Fekeli'nin desteğiyle kendine gelen Züleyha, konak halkını etrafında toplayarak Yamanların gücünü bir kez daha gösterir. Şermin ve Betül, Züleyha'nın kolay kolay pes etmeyeceğini anlayıp ona karşı iyice bilenir.

            HAKAN, ŞİRKETİN YENİ HİSSEDARI OLARAK SAHNEDE

            Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebedir. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark eder.

            Bu sırada Züleyha'dan da vekalet alan Betül, Yaman Holding'de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır. Zaferine ulaştığını düşünen Betül'ün karşısına Hakan, Mert Kara adıyla dikilir ve yönetim kurulu toplantısında kendini şirketin hissedarı olarak tanıtır.
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            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı: At izi it izine karıştı! Tekerine çomak sokacak
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