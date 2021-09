Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı: At izi it izine karıştı! Tekerine çomak sokacak

Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı için heyecan sona erdi. Fekeli, at izi it izine karıştığını düşünerek Hakan Gümüşoğlu'nun tekerine çomak sokacak. Demir'den gelen mektubun büyük heyecan yarattığı bölümde Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirmeye başladı. Bir süredir Hakan'dan şüphe eden Fekeli ise onu yemeğe davet ederek işin aslını çözmeye çalıştı. Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesildi. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümün hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

HAKAN, ZÜLEYHA'NIN GÜVENİNİ KAZANIYOR

Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır.