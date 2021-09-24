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    • Magazin
    • 24.09.2021 14:21
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    • 24.09.2021 14:21
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    Teşkilat 2. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Gürkan Uygun ve Hakan Boyav gibi ünlü isimler kadroya dahil oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla yeni sezon tarihini merak ediyor. Peki, Teşkilat 2. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte dizinin yeni sezon tarihi...

    Teşkilat 2. sezon ne zaman başlıyor?

    Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat'ta yeni sezon heyecanı sürüyor. Yayıncı kuruluş TRT 1'den yapılan açıklamaya göre, Teşkilat dizisinin 2. sezonuyla ekranlarda olacağı tarih belli oldu. Peki, Teşkilat 2. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen tarih...

    TEŞKİLAT 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Teşkilat dizisi 2. yeni sezonuyla 26 Eylül Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    BU HAFTA BAŞLIYOR

    1. sezonuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Teşkilat dizisinin ikinci sezonu bu hafta başlıyor. Pazar akşamı dizi ekranlarda olacak. Dizinin 2. sezon 3. tanıtımı geçen hafta TRT1 ekranlarında yayınlandı. Turgut Tunçalp, Hakan Boyav ve Gürkan Uygun bu sezon dizinin yeni transferleri olarak ekranlarda olacak.

    Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'u kadrosuna katarak güçlendiren Teşkilat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tunçalp'i de kadrosuna kattı. Yayınlanan tanıtımda Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp sahneleri heyecan yarattı.

        HAKAN BOYAV VE GÜRKAN UYGUN KADROYA KATILDI

        Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle dikkat çeken Hakan Boyav ve Gürkan Uygun yine aynı dizide boy gösterecek. Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat Gürkan Uygun'u da kadrosuna kattı.

        SEZON FİNALİ ÖZET

        Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir.

        Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.
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