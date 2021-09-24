Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat'ta yeni sezon heyecanı sürüyor. Yayıncı kuruluş TRT 1'den yapılan açıklamaya göre, Teşkilat dizisinin 2. sezonuyla ekranlarda olacağı tarih belli oldu. Peki, Teşkilat 2. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen tarih...
TEŞKİLAT 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Teşkilat dizisi 2. yeni sezonuyla 26 Eylül Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
BU HAFTA BAŞLIYOR
1. sezonuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Teşkilat dizisinin ikinci sezonu bu hafta başlıyor. Pazar akşamı dizi ekranlarda olacak. Dizinin 2. sezon 3. tanıtımı geçen hafta TRT1 ekranlarında yayınlandı. Turgut Tunçalp, Hakan Boyav ve Gürkan Uygun bu sezon dizinin yeni transferleri olarak ekranlarda olacak.
Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'u kadrosuna katarak güçlendiren Teşkilat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tunçalp'i de kadrosuna kattı. Yayınlanan tanıtımda Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp sahneleri heyecan yarattı.