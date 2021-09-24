Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat'ta yeni sezon heyecanı sürüyor. Yayıncı kuruluş TRT 1'den yapılan açıklamaya göre, Teşkilat dizisinin 2. sezonuyla ekranlarda olacağı tarih belli oldu. Peki, Teşkilat 2. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen tarih...

TEŞKİLAT 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat dizisi 2. yeni sezonuyla 26 Eylül Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.