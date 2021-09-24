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    • Magazin
    • 25.09.2021 12:24
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    • 25.09.2021 12:24
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    Ses getirecek 2 transfer böyle aktarıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kadroya katılan katılana

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kadroya katılan katılana! Ses getirecek 2 transfer böyle aktarıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon çekimleri başlıyor. Heyecanın dorukta olacağı yeni sezon öncesinde kadroya iki usta isim dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'nın efsane ismi olan Levent Ülgen dizinin yapım şirketiyle el sıkıştı. Ayrıca Tufan Reis karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda dizinin kadrosunda ayrılacak ve Yargı dizisiyle ekranlarda olacak.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da 2 bomba transfer!

    Uğur Yücel'den sonra En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı dizisinin efsane ismi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon için hazırlıklar sona eriyor. Yeni sezonda bomba gelişmelerin ardı sıra yaşanacağı diziye iki bomba isim geliyor. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan usta oyuncu Uğur Yücel kadroya katılırken olay olacak bir transfer daha aktarıldı. Akasya Durağı ve En Son Babalar Duyar dizileriyle efsaneleşen Levent Ülgen yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalığı kasıp kavuracak. Levent Ülgen'in bu sezon dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz netleşmedi.

    YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

    7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor.

    İKİ YENİ TRANSFER

    Kadroya iki usta isim katıldı. Geçen sezpn Kırmızı Oda'da oynayan usta oyuncu Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'nın efsane ismi olan Levent Ülgen dizinin yapım şirketiyle el sıkıştı.

        BİR VEDA

        Ayrıca Tufan Reis karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda dizinin kadrosunda ayrılacak ve Yargı dizisiyle yoluna devam edecek.

        İLYAS ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELİYOR

        Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

        Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

            İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

            Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor.
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