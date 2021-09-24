Gardaş gardaşı karanlıkta komaz! Barbaroslar 3. bölüm fragmanı: Rüzgar ekene fırtına biçtirecek!

Gardaş gardaşı karanlıkta komaz! Barbaroslar 3. bölüm fragmanında yaşanan gelişmelerle heyecan tavan yapacak. Emanetleri Süleyman'a ulaştırmak isteyen Hızır hemen harekete geçti ve tek amacı yolculuğunu başarıyla tamamlamaktı. Oruç ve İlyas kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdı. Ancak tam o anda yine kendilerini yine bir çatışmanın içerisinde buldular. Antuan'ın elindeki İshak'a ne olacağı ise merak konusuydu. Heyecanla izlenen bölümün hemen sonrasında yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte Barbaroslar 3. bölüm fragmanında yaşanacaklar

ZORLU YOLCULUK

Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep'le birlikte Pietro'nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor.