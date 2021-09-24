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    • Magazin
    • 24.09.2021 11:42
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    • 24.09.2021 11:42
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    Gardaş gardaşı karanlıkta komaz! Barbaroslar 3. bölüm fragmanı: Rüzgar ekene fırtına biçtirecek!

    Heyecanın giderek arttığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bomba gelişmeler ardı sıra yaşandı. Son bölümde Hızır, emanetleri Süleyman'a ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkarken Pietro bu olaydan hemen haber aldı. Pietro ise hem emanete hem de Hızır’a ulaşmanın yollarını bulmak için tüm imkanları seferber ederek oyunu kendi lehine çevirmeye çalıştı. Tüm isteği Oruç'u öldürmek olan Antuan harekete geçti ve kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç’un ağasını kurtarmak için gelmesini bekledi. Bölümün hemen sonrasında Barbaroslar 3. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı.

    takvim.com.tr
    Barbaroslar 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Gardaş gardaşı karanlıkta komaz! Barbaroslar 3. bölüm fragmanında yaşanan gelişmelerle heyecan tavan yapacak. Emanetleri Süleyman'a ulaştırmak isteyen Hızır hemen harekete geçti ve tek amacı yolculuğunu başarıyla tamamlamaktı. Oruç ve İlyas kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdı. Ancak tam o anda yine kendilerini yine bir çatışmanın içerisinde buldular. Antuan'ın elindeki İshak'a ne olacağı ise merak konusuydu. Heyecanla izlenen bölümün hemen sonrasında yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte Barbaroslar 3. bölüm fragmanında yaşanacaklar

    ZORLU YOLCULUK

    Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep'le birlikte Pietro'nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

    Durumu öğrenen Pietro ise hem emanete hem de Hızır'a ulaşmanın yollarını bulmak için tüm imkanları seferber etmiştir. Bu sırada Hızır ve Zeynep bir daha karşılaşmamak üzere ayrıldıklarını düşünseler de kader onları yeniden bir araya getirecektir.

    Oruç ve İlyas kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırırlar. Kendilerini yine bir çatışmanın içerisinde bulacaklardır.

        Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınır. Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıklar.

        Tek amacı Oruç'u öldürerek kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç'un ağasını kurtarmak için gelmesini bekler. Oruç ve İlyas'a tuzağı kim kurdu? İshak, Antuan'ın elinden kurtulabilecek mi? Hızır, aldığı emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırabilecek mi?

        Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

            İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

            Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!

            Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye'ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita'nın hanına bomba gibi düşer.
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            Haberler Magazin Gardaş gardaşı karanlıkta komaz! Barbaroslar 3. bölüm fragmanı: Rüzgar ekene fırtına biçtirecek!
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